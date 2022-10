Unfall bei Flossenbürg Oberpfälzer (19) und Beifahrerin (20) stürzen mit Mini Böschung hinab

Mail an die Redaktion Der Mini eines 19-Jährigen aus dem südöstlichen Landkreis Neustadt/Waldnaab wurde völlig zerstört. Foto: Polizeiinspektion Neustadt/Waldnaab

Flossenbürg.Bei einem Unfall nahe Flossenbürg (Landkreis Neustadt/Waldnaab) sind am Samstag ein Mann (19) und eine Frau (20) leicht verletzt worden.

Das teilte die Polizeiinspektion Neustadt an der Waldnaab am Montag mit. Laut Bericht sei der 19-Jährige aus dem südöstlichen Landkreis mit seinem Mini von Flossenbürg nach Waldkirch gefahren. Aus bisher unbekannten Gründen sei er in einer starken Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto stürzte eine Böschung hinab. Nachdem es noch einen Baum touchiert hatte, blieb es liegen. Der Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin hatten Glück im Unglück und trugen nur leichte Verletzungen davon.







Beide seien vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Am Mini entstand nach Polizeiangaben wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 45.000 Euro. Während der Bergung und Unfallaufnahme musste die Staatsstraße für 2,5 Stunden gesperrt werden. An der Bergung der Verletzten und des Pkw waren Einsatzkräfte der Feuerwehren Flossenbürg und Altenhammer, sowie Experten der Bergwacht beteiligt.

