PV-Anlage betroffen Offener Dachstuhlbrand: Oberpfälzer Firma in Flammen

Merken

Mail an die Redaktion Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab brennt ein Dachstuhl. −Symbolbild: Philipp von Ditfurth

Der Dachstuhl einer Firma in Flossenbürg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) steht in Flammen. Auf dem Dach befindet sich auch eine PV-Anlage.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ging der Notruf am Sonntag um 13.10 Uhr ein. Seitdem laufen Löscharbeiten und dauern wieder an (Stand: 15 Uhr). Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.







Die Brandursache ist noch unbekannt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Floßer Straße ist derzeit gesperrt.

Weitere Infos in Kürze.

− jra