Maibaumumsägen & Co. Polizei klärt auf: Was in der Freinacht erlaubt ist - und was nicht

Merken

Mail an die Redaktion Das Bild zeigt eine Maibaumaufstellung in Grafenau. −Symbolbild: Königseder, Archiv

Am Sonntagabend steht vielerorts der „Tanz in den Mai“ bevor, und auch am Mai-Feiertag am Montag gibt es in der Region zahlreiche Feste. Die Polizei gibt im Vorfeld Tipps, um eine „erlebnisreiche, aber auch störungsfreie Zeit zu gewährleisten“, wie es in der Mitteilung heißt.

„Bei harmlosen Streichen, die traditionell im gewissen Rahmen zur







Freinacht dazugehören, drückt die Polizei auch mal ein Auge zu“, schreibt das Polizeipräsidium Unterfranken. Allerdings gebe es eine Grenze vom harmlosen Streich hin zur Straftat. Sachbeschädigungen, speziell das Umsägen von bereits aufgestellten Maibäumen, stellten eine „unkalkulierbare Gefahr“ dar, so die Polizei. Unkontrolliert umfallende Bäume seien sowohl für die Verursacher als auch für Unbeteiligte potenziell lebensgefährlich. Davon abgesehen könnten sie auch erheblichen Sachschaden anrichten.

Das könnte Sie auch interessieren: Brauchtum oder Straftat? Diese Regeln gelten beim Maibaumstehlen

Im Straßenverkehr ist am 1. Mai erhöhte Vorsicht geboten, heißt es weiter. Gerade im ländlichen Bereich, wo gerne Wandergruppen, zum Teil mit Bollerwagen, sowie Fahrradfahrer auf den Ortsverbindungsstraßen unterwegs sind, müssten sich alle „trotz Feierlaune rücksichtsvoll und umsichtig verhalten, um Unfälle zu vermeiden“, appelliert die Polizei, die darüber hinaus „allen Feiernden und Ausflüglern einen schönen Feiertag“ wünscht.

− spi