Auf der A3 Polizei stoppt Polizei-Transporter: Fahrer hatte keinen Führerschein

Vier Polizeifahrzeuge waren auf dem Weg nach NRW. Der Fahrer des Transporters hielt sich allerdings nicht an der Verkehrsregeln und hatten zudem keinen gültigen Führerschein. Foto: dpa

Vielleicht dachte er, dass er sich in polizeilicher Mission befand und er sich deshalb nicht an Gesetze und Verkehrsregeln halten müsse. Die Beamten der Verkehrspolizei Erlangen, die den mit Polizeibussen beladener Lkw auf der A3 kontrollierten, sahen das anders.

Nicht nur die Fracht war auffällig. Auch das Verhalten des Lkw-Fahrers, der vier Polizeibusse aus Niederbayern nach Nordrhein-Westfalen bringen sollte, zog die Aufmerksamkeit der Beamten der Verkehrspolizei Erlangen auf sich. Denn trotz Überholverbots zog der Sattelzug mit der blau-grau-gelben Fracht gegen 16.20 Uhr auf der A3 nach links rüber und an den vorausfahrenden Fahrzeugen vorbei.







„Führerschein zuhause vergessen“

Kurz vor Erlangen zogen die Beamten den Autotransporter aus dem Verkehr. Und bei der darauffolgenden Kontrolle der Papiere und Personalien ergab sich die nächste Auffälligkeit. Denn einen Führerschein konnte der Mann nicht präsentieren. Den wollte er zuhause vergessen haben, sagte er. Eine Überprüfung ergab allerdings, dass dem Mann die Fahrerlaubnis von der Führerscheinstelle entzogen war. Er somit gar nicht hätte fahren dürfen.

Und das durfte er nun auch nicht mehr. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und nahmen ihn mit. Damit die Kollegen nicht länger als nötig auf ihre neuen Einsatzfahrzeuge warten mussten, organisierten sie zudem einen Ersatzfahrer.

Einsatzfahrzeuge stammten aus Niederbayern

Woher genau die vier Einsatzfahrzeuge stammten, konnte man in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern am Samstagnachmittag nicht sagen. Derlei Vorgänge liefen über die Verwaltung des Präsidiums, die erst am Montag wieder im Dienst sei, hieß es.

− lai