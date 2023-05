„Definitiv mehr Einsätze“ Polizei zieht Bilanz zur Freinacht in der Oberpfalz

In der Oberpfalz hatte die Polizei in der Freinacht einiges zu tun.

In Zusammenhang mit der Freinacht auf den 1. Mai ist es in der Oberpfalz laut Polizei zu 153 Einsätzen gekommen. Das teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz am Montag gegenüber der Mediengruppe Bayern mit.

Der Sprecher zählt auf: Es kam zu 32 Ruhestörungen, zu vier Sachbeschädigungen mit einem Schadenswert von insgesamt rund 2400 Euro sowie zu neun Körperverletzungen. Bei den Körperverletzungen wurden sechs Menschen leicht und einer schwer verletzt - schwer verletzt bedeutet laut Polizei immer, dass diese Person länger als 24 Stunden in einem Krankenhaus behandelt werden muss. Was in diesem speziellen Fall passiert ist, kann der Sprecher nach eigenen Angaben nicht aus seiner Statistik herauslesen.

„Es war eine ganz normale Freinacht“, bilanziert er, „nichts dramatisches, aber ja, definitiv mehr Einsätze als in einer anderen Nacht.“

