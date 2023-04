Blitzmarathon ist beendet Polizeipräsidium Oberpfalz zieht Bilanz: 726 Verkehrsteilnehmer fuhren zu schnell

Merken

Mail an die Redaktion In der Oberpfalz wurde an insgesamt 90 Messstellen die Geschwindigkeit mit verschiedenen Messgeräten kontrolliert. Foto: Thomas Jäger

726 Verkehrsteilnehmer fuhren trotz der umfassenden Ankündigungen des Blitzmarathons zu schnell – das ist die Bilanz des Polizeipräsidiums Oberpfalz.

Insgesamt wurden 90 Stellen kontrolliert. Der trauriger Höchstwert kommt aus dem Bereich Mähring. Dieser Motorradfahrer fuhr statt der erlaubten 70 Stundenkilometer mit 122 Kilometer pro Stunde und somit 52 km/h zu schnell. Nun erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.







Von abgefahrenen Reifen bis abgelaufenen HU-Plaketten

Auch bei kontrollierten Lastkraftwägen wurde überhöhte Geschwindigkeit festgestellt. So befuhr ein Laster die B 85 bei Schwandorf mit 89 km/h bei erlaubten 60 Stundenkilometern.

„Die Geschwindigkeit ist im Straßenverkehr oftmals entscheidend über Leben und Tod. 27 von insgesamt 41 Verkehrstoten verloren in der Oberpfalz auf Landstraßen ihr Leben“, teilt die Polizei mit.

Neben Geschwindigkeitsverstößen stellten die Messbeamten auch Fahrzeugmängel, wie abgefahrene Reifen, abgelaufene HU-Plaketten sowie fehlende Dokumente oder fehlenden Versicherungsschutz fest. In acht Fällen waren die Fahrzeugführer alkoholisiert am Steuer und in vier Fällen unter Drogeneinfluss.

− fk