Jäger gab Schuss ab Projektil aus Jagdwaffe durchschlägt nahe Straubing Fenster von fahrendem Personenzug von Bernd Limmer

Mail an die Redaktion Die Polizei ermittelt, weil in Landkreis Straubing-Bogen ein Projektil in einen Personenzug eingeschlagen ist. Foto: David Inderlied/dpa

Straßkirchen.Ein Projektil hat am Freitagnachmittag die Scheibe eines Personenzug durchschlagen und blieb in der Zugwand stecken. Der Vorfall ereignete sich zwischen Eglsee und der B20 nahe Straubing. Das Projektil stammt aus der Waffe eines Jägers. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit.

Noch aus dem Zug heraus war ein Notruf abgesetzt worden und am Bahnhof in Straßkirchen wartete die Polizei. Bei ihren Ermittlungen stießen die Beamten auf einen 47 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Straubing-Bogen, der Füchse jagte. Die Polizei vermutete, dass das Projektil aus der Waffe des Jägers stammt. Um das aber zweifelsfrei festzustellen, begannen noch am Freitagabend Experten des Landeskriminalamtes Waffe und Munition des Jägers sowie das Projektil aus dem Zug zu untersuchen. „Es musste ausgeschlossen werden, dass der Schuss aus einer anderen Waffe abgegeben wurde“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Verdacht der Beamten hat sich mittlerweile bestätigt: Das Projektil stammt zweifelsfrei aus der Waffe des Jägers.







Jäger saß auf einem Hochsitz

Warum das Projektil den Zug traf, ist noch nicht abschließend geklärt. Dazu seien weiterer Ermittlungen erforderlich, hieß es von Seiten der Polizei. Der Jäger hatte von einem Hochsitz aus Füchse gejagt. Eine Vermutung sei, dass das Projektil abgelenkt wurde.

Die Bahnstrecke wurde am Freitag kurz vor 19 Uhr wieder freigegeben. Es kam zu kürzeren Verspätungen. Die Passagiere des getroffenen Zuges konnten mit dem Folgezug ihre Fahrt fortsetzen.