12.000 Euro wert Prototyp eines Pedelecs aus Keller in Tirschenreuth gestohlen

Mail an die Redaktion Aus einem Kellerabteil in Tirschenreuth stahlen Einbrecher einen teuren Pedelec-Prototyp. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Tirschenreuth, Stadt.Ein teurer Prototyp eines Pedelecs ist aus einem Kellerabteil in Tirschenreuth gestohlen worden. Die Polizei vermutet, dass die Einbrecher über das teure Gefährt Bescheid wussten.

Die Täter schlugen laut Polizei zwischen dem 16. und 28. März in dem Kellerabteil an der Peterangerstraße in Tirschenreuth zu. Gesichert war das Kellerabteil mit einem Vorhängeschloss. Doch die Einbrecher schraubten das komplette Scharnier ab, verschafften sich Zutritt und nahmen den 12.000 Euro teuren Prototyp mit.







Da ein Holzverschlag die Sicht in das Abteil versperrt, vermutet die Polizei, dass der Täter wusste, was sich in dem Kellerabteil befindet. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Tirschenreuth unter der Telefonnummer 09631/7011-0 entgegen.

− bli