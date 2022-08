Polizei Regen führt zu Unfällen auf A93 und A9 - mehr als 160.000 Euro Schaden

Der anhaltende Regen hat der Verkehrspolizei Ingolstadt viel Arbeit beschert. Es kam zu mehreren Unfällen auf den Autobahnen. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden von 160.000 Euro.

Der größte Sachschaden entstand in der Nacht auf Sonntag, als ein 43-jähriger aus Neumarkt auf der A9 in Richtung München die Kontrolle über seinen Neuwagen verlor und kurz nach der Rastanlage „Köschinger Forst“ in die Mittelleitplanke geriet. Es wurde niemand verletzt, am PKW entstand Totalschaden, welcher allein bei diesem Verkehrsunfall auf 130.000 Euro geschätzt wird.







Bereits am Samstagvormittag krachte ein 56-jähriger aus den Niederlanden mit seinem Auto in die Mittelleitplanke der A9 in Richtung Nürnberg auf Höhe der Rastanlage „Köschinger Forst“. Er und seine Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei Denkendorf in Leitplanke geprallt

Am frühen Nachmittag schleuderte ein 31-jähriger Ingolstädter kurz nach der Anschlussstelle Denkendorf in Fahrtrichtung Nürnberg auf der A9 mit seinem Auto nach rechts in die Leitplanke. Es gab ebenfalls keine Verletzten zu beklagen. Der Fahrer konnte auf dem Standstreifen anhalten, auch hier musste ein Abschleppdienst das beschädigte Auto bergen.

Kurz vor Mitternacht krachte es noch am Autobahndreieck Holledau in Fahrtrichtung München. Ein 46-jähriger aus dem Großraum München wechselte am Dreieck von der A93 auf die A9. Hierbei kam auch er aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Der PKW war weiterhin fahrbereit, teitl die Polizei mit.