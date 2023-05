Pfingstferien Reiseverkehr: Zahlreiche Staus zu Ferienbeginn auf oberbayerischen Autobahnen von Luis Hanusch

Mail an die Redaktion Wie jedes Jahr hatte der ADAC auch vor diesen Pfingstferien auf volle Straßen wegen des Reiseverkehrs hingewiesen. Und er sollte Recht behalten: Bereits am Samstagmorgen staute es sich auf A8 und A93 in Oberbayern über 25 Kilometer. Foto: Peter Kneffel/dpa

Siegsdorf.Wie jedes Jahr hatte der ADAC auch vor diesen Pfingstferien auf volle Straßen wegen des Reiseverkehrs hingewiesen. Und er sollte Recht behalten: Bereits am Samstagmorgen staute es sich auf A8 und A93 in Oberbayern über 25 Kilometer.

Besonders belastet war am Samstagmorgen die A8 in Richtung Salzburg. Bereits von München bis Rosenheim gab es immer wieder stockenden Verkehr, der mit Abstand längste Stau erwartete Autofahrer aber ab Siegsdorf (Landkreis Traunstein). Bis zu 25 Kilometer lang zogen sich hier die Verkehrsbehinderungen, ausgelöst von den vielen Urlaubern.







Eine Prognose, wann eine freie Fahrt bis nach Salzburg wieder möglich sei, wagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage am Sasmstagvormittag nicht. Schon allein aufgrund des „Ziehharmonika-Effekts“ sei das nicht möglich. So war die A8 gegen 8 Uhr „nur“ ab der Ausfahrt Neukirchen überfüllt, das könne sich jedoch schnell wieder ändern und stärker zurückstauen. Ab dem Frühen Nachmittag entspannte sich die Verkehrslage hier zusehends.

Drohender Stau wegen Blockabfertigung

Auch auf der A93 von Rosenheim nach Kiefersfelden kam es beinahe schon naturgemäß zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 8 Uhr hatte sich der Stau jedoch in Grenzen gehalten. Österreich habe erst um 6 Uhr mit der üblichen Lkw-Blockabfertigung begonnen, viele Lastwagen hätten dadurch ohne Behinderungen die Grenze passieren können, so ein Sprecher der Polizei.

Dennoch mussten sich Urlauber auch auf der A93 auf deutlich mehr Verkehr einstellen. Die Lage sei kein Indiz für den restlichen Tag. Auch wenn es derzeit gut aussehe, rechnete der Polizeisprecher mit längeren Staus im Verlauf des Tages. Stockender Verkehr zurück bis zum Inntaldreieck sei keine Überraschung an einem solchen Reisetag.

Auch in Österreich brauchen Urlauber Geduld

Hatten Urlauber die Grenze zu Österreich einmal überquert, war die Verkehrslage am Samstagmorgen aber nicht unbedingt entspannter. Dort gab es erhebliche Behinderungen auf der Tauernautobahn A10. Der Tauerntunnel war wegen eines Unfalls zwischenzeitlich gesperrt, gegen 8 Uhr hatte sich der Verkehr wegen der Blockabfertigung bis Bischofshofen gestaut.

Ebenso gab es eine Blockabfertigung am Karawankentunnel auf der A11 in Richtung Slowenien. Dort mussten Autofahrer mit einem Zeitverlust von rund einer Stunde rechnen. Der ÖAMTC, das österreichische Pendant zum ADAC, meldete außerdem Stau auf der Brennerautobahn A13. Wer hier in Richtung Italien unterwegs war, musste mit Staus ab Innsbruck rechnen, theoretisch also ein rund 40 Kilometer langer Streckenabschnitt.

Gegen Mittag entspannte sich die Verkehrssituation, wenn auch nicht vollends. Staus oder stockender Verkehr mit bis zu einer Stunde Zeitverlust seien weiterhin einzuplanen, teilte der ADAC mit.