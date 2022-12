„Unnötige Fahrten vermeiden“ Schnee und Glätte sorgen für Blech-Chaos auf Bayerns Straßen - Zig Unfälle in der Region

Mail an die Redaktion Die Fahrer der Räumfahrzeuge in Niederbayern haben seit Mittwochnachmittag alle Hände volle zu tun. −Symbolbild: Thomas Warnack/dpa

Straubing, Stadt.Starker Schneefall und Glätte sorgt seit Mittwochnachmittag für zahlreiche Unfälle und Beeinträchtigungen auf Bayerns Straßen. Für den Abend ahnt die Polizei nichts Gutes.

: In Niederbayern kam es seit dem frühen Nachmittag zu 20 Verkehrsunfällen aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse. Laut Polizei wurden dabei fünf Menschen verletzt.







Schneefall sorgt für zahlreiche Unfälle in Niederbayern

Zu Blechschäden und feststeckenden Fahrzeugen kam es laut Polizei unter anderem im Bereich der „Steigungsstrecken“ im Landkreis Deggendorf - insbesondere an der B11 bei Grafling und im Ruselgebiet bei Schaufling. Auch auf der A3 bei Iggensbach (Landkreis Deggendorf) ist ein Fahrer i .

Auf der Kreisstraße 12 in Straubing, Ittling, kam es am Mittwochnachmittag aufgrund festhängender Lkw ebenso zu Behinderungen wie auf der St2326 im Bereich Konzell. Die A93 in Fahrtrichtung München war am späten Nachmittag aufgrund eines querstehenden Lkws gesperrt. Die Bergungsarbeiten laufen.

Starker Schneefall in Bayern: 40 Unfälle in der Oberpfalz

In der Oberpfalz kam es seit dem frühen Nachmittag zur rund 40 Verkehrsunfällen. Mindestens waren auf die Straßenverhältnisse zurückzuführen. Die Stadt schickte 220 Straßenreiniger und 30 Räumfahrzeuge zum Winterdienst.

Die Unfälle in der Oberpfalz seien alle „recht glimpflich“, teilt das Polizeipräsidium auf Nachfrage mit. Lediglich eine Person sei leicht verletzt worden. Beim Rest handle es sich um Blechschäden. Auffällige Unfall-Hotspots gab es laut Polizei nicht.

Mit Entspannung rechnet die Polizei bei weiter anhaltendem Schneefall nicht. „Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit entsprechend anzupassen, aufmerksam zu bleiben und unnötige Fahrten zu vermeiden“, teilt das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

Unfälle in Oberbayern: Nord-Süd-Gefälle bemerkbar

Auch auf der A9 im nördlichen Oberbayern verzeichnete die Polizei mehrere Unfälle wegen Glätte. Zu einem kam es beispielsweise auf der B300 bei Weichenried (Hohenwart, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen). Grund war die glatte Fahrbahn.

Ansonsten habe es sich aber überwiegend um Blechschäden gehandelt, sagte ein Sprecher am Nachmittag. Schwer verletzt sei dabei niemand worden. Auf Nachfrage erklärt das Polizeipräsidium Nord, dass sich die Lage in den frühen Abendstunden „wieder ein bisschen beruhigt“ habe.

„Kaum Unfälle“ im südlichen Teil Oberbayerns

Im südlichen Teil Oberbayerns, der laut DWD besonders von Glättegefahr betroffen war, passierte hingegen nicht viel. „Es ist sehr ruhig auf den Straßen, schon den ganzen Tag, wir haben kaum Unfälle bislang“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Nachmittag. Die Straßenverhältnisse seien „besser als gedacht“ gewesen und die Autofahrer hätten die Warnungen erst genommen.

− jra/dpa