Großeinsatz in Altenstadt Schüsse und Drohungen: Mann (43) geht mit Luftgewehr und Messer auf Polizisten los

Altenstadt a.d. Waldnaab.Wild mit dem Luftgewehr um sich geschossen hat ein 43-jähriger aus Altenstadt (Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab) am Samstag. Als er mit seiner Schusswaffe auf die alarmierten Polizisten losging, rangen sie ihn schließlich nieder. Er wurde in eine Fachklinik eingewiesen.

Am Samstagvormittag war die Polizei in Altenstadt a.d. Waldnaab stark gefordert: Ein 43-jähriger Altenstädter stand mit einem Luftgewehr bewaffnet in seinem Garten, schoss in die Luft und auf beliebige Gegenstände. Dazu rief er wüste Drohungen. Wie die Polizei berichtet, richtete er den Lauf seiner Schusswaffe immer wieder auf die Beamten, die sich in den angrenzenden Häusern verschanzt hatten.







Die Beamten umstellten den Garten um zu verhindern, dass der Schütze sein Anwesen verlassen konnte. Nach etwa 30 Minuten stürmte er mit dem Gewehr und einem Kampfmesser im Gürtel aus der Eingangstüre heraus und auf zwei Polizeibeamte zu. Diese wehrten sich mit Pfefferspray, was den Angreifer dazu brachte, sein Gewehr wegzuwerfen. Mehrere Beamte brachten ihn daraufhin zu Boden und fesselten ihn. Aufgrund seines offensichtlich psychischen Ausnahmezustandes wurde er in eine Fachklinik eingewiesen. Verletzt wurde niemand.

− red/ade