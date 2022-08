Polizei bestätigt Seit Festival vermisster 25-Jähriger aus Landkreis Erding tot

Merken

Mail an die Redaktion Die Polizei bestätigt den Tod des vermissten 25-Jährigen aus dem Landkreis Erding. Foto: dpa

Der seit der Brass Wiesn in Eching vermisste 25-Jährige ist tot. Das bestätigte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord auf Anfrage unserer Zeitung.

Gegen 18:45 Uhr waren die Rettungskräfte über einen auf dem See treibenden, leblosen jungen Mann informiert worden. Noch vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes konnte der Körper durch Badegäste am östlichen Ufer des Sees an Land gebracht werden.







Durch den sofort hinzugezogenen Notarzt konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Sowohl das Aussehen als auch Bekleidung und persönliche Gegenstände des Toten stimmen mit der Beschreibung des seit Freitag vermissten 25-Jährigen aus dem Landkreis Erding überein.

Die Kriminalpolizei Erding hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache übernommen.

Große Anteilnahme und Mithilfe

Seit fünf Tagen war nach dem jungen Mann gesucht worden, . Fotos und Beiträge wurden Tausende Male geteilt, Videos über eine Millionen Mal angeschaut. Bei großangelegten Suchaktionen hatten Hunderte Freiwillige versucht, den Vermissten aus Eichenried (Landkreis Erding) zu finden. Der junge Mann hatte mit zwei Freunden das Blasmusikfestival Brass Wiesn am Echinger See besucht, gegen 21 Uhr verloren ihn seine Freunde aus den Augen. Gegen 22.50 muss er sich noch ein Bier gekauft haben, das ergaben Ermittlungen der Kriminalpolizei. Gegen 23 Uhr musste dann das Gelände aufgrund eines Unwetters geräumt werden. Zeugen wollen den jungen Mann stark alkoholisiert am Eingang des Campingplatzes gesehen haben. Danach war nichts mehr zu seinem Verbleib bekannt.

− lai