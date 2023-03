Schwarzach/Deggendorf Sekundenschlaf auf der A3: Autofahrerin (18) verursacht 30.000 Euro Schaden

Merken

Mail an die Redaktion In der Nacht auf Donnerstag hat sich ein Unfall auf der A3 bei Schwarzach/Niederwinkling ereignet. Die Beteiligten blieben alle unverletzt. Foto: Symbolfoto dpa

Schwarzach, Markt.Der Sekundenschlaf einer 18-jährigen Autofahrerin aus dem Landkreis Deggendorf hat in der Nacht zum Donnerstag auf der A3 zu einen Unfall mit drei Fahrzeugen geführt. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden liegt bei rund 30.000 Euro.

Am frühen Donnerstag, gegen 0.45 Uhr, war die 18-Jährige aus dem Landkreis Deggendorf auf der A3 in Richtung Passau unterwegs, als sie laut Polizei fünf Kilometer nach der Anschlussstelle Schwarzach/Niederwinkling in Sekundenschlaf fiel. Sie fuhr daher ungebremst auf einen Kleinlaster auf. Durch die Wucht des Aufpralls kippte dieser und landete seitlich auf der Außenschutzplanke. Das Fahrzeug der 18-Jährigen schleuderte zur Mitteilleitplanke.







Die Fahrerin und ihre ebenfalls 18-Jährige Beifahrerin waren gerade dabei die Unfallstelle abzusichern, als ein Lastwagenfahrer das Hindernis zu spät erkannte und trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Das Auto der 18-Jährigen wurde quer zur Fahrbahn an die Außenleitplanke geschleudert. Bei dem Verkehrsunfall blieben alle Beteiligten unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro.

Die Feuerwehren Neuhausen, Metten, Schwarzach, Niederwinkling und Hunderdorf sperrten die Autobahn und reinigten die Unfallstelle. Die Autobahnmeisterei leitete den Verkehr ab der Anschlussstelle Schwarzach/Niederwinkling von der Autobahn. Die A3 war zweieinhalb Stunden gesperrt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Kirchroth unter Telefon 09428/9499014 in Verbindung zu setzen.

− spi