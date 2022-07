Teils mit über 200km/h „Söder-muss-weg“-Kennzeichen: Biker liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Merken

Mail an die Redaktion Mehrere Streifenwagen verfolgten den Motorradfahrer im Ostallgäu. Foto: dpa

Ein Motorradfahrer mit dem Schriftzug „Söder muss weg“ auf dem Kennzeichen hat sich im Landkreis Ostallgäu eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Mann den Schriftzug über das amtliche Kennzeichen geklebt. Als eine Polizeistreife ihn deshalb am Freitag in Friesenried kontrollieren wollte, gab er Gas und flüchtete. Bei der Verfolgungsjagd wurden den Angaben zufolge zeitweise Geschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde erreicht.







Zur Verstärkung kamen im Laufe der Verfolgungsjagd noch mehrere Streifenwagen aus verschiedenen Ortschaften dazu. Der Fahrer habe eine rote Ampel ignoriert und sei mehrmals viel zu schnell auch auf der Gegenspur unterwegs gewesen. Schließlich gelang dem Mann die Flucht über die Autobahn 96. Bei der Fahrt wurden mehrere Menschen „erheblich gefährdet“, so die Polizei.

− dpa