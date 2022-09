Ehefrau hatte „ungutes Gefühl“ Tagelang hilflos in Grafenauer Keller gelegen: 60-Jähriger gerettet

Merken

Mail an die Redaktion Der Notarzt brachte den Mann ins Krankenhaus, nachdem er zwei Tage lang im hilflos im Keller gelegen hatte. Foto: dpa

Weil sie ihren Mann an seinem Zweitwohnsitz in Grafenau telefonisch seit Tagen nicht erreichen konnte, verständigte eine besorgte Ehefrau die Polizei. Zu Recht, wie sich herausstellte.

Seit Tagen versuchte eine Münchnerin , ihren 60-jährigen Gatten an seinem Nebenwohnsitz in Grafenau telefonisch zu erreichen. Ohne Erfolg, der Mann antwortete nicht. Besorgt und von einem unguten Gefühl getrieben, verständigte sie schließlich die Polizei in der Bayerwald-Stadt.







Vor Ort konnten die Beamten zunächst das Fahrzeug des 60-Jährigen vor dem Haus vorfinden. Nach Wohnungsöffnung durch die Freiwillige Feuerwehr Bärnstein-Grafenhütt wurde der 60-Jährige dann auch im Keller aufgefunden. Er gab an, bereits seit ca. zwei Tagen dort gelegen zu haben. Aufgrund gesundheitlicher Probleme sei er nicht mehr in der Lage gewesen, alleine aufzustehen. Mit dem Rettungsdienst wurde der Mann ins Krankenhaus Freyung verbracht.

− lai/red