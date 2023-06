Lkw-Fahrer (51) verunglückt Tödlicher Unfall auf A3 bei Aschaffenburg - Heli durch Rettungswagen beschädigt

Bei einem Unfall mit einem Lkw auf der Autobahn 3 bei Aschaffenburg ist der Fahrer eines Tankwagens tödlich verunglückt. Foto: Armin Lerch/5VISION.NEWS/dpa

Aschaffenburg, Stadt.Bei einem Unfall mit einem Lkw auf der Autobahn 3 bei Aschaffenburg ist der Fahrer eines Tankwagens tödlich verunglückt.

Der 51-jährige war am Mittwochabend aus noch ungeklärten Gründen mit seinem Tankwagen in den vorausfahrenden Lkw gekracht, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt und erlag seinen Verletzungen. Die A3 wurde nach dem Unfall in Richtung Nürnberg gesperrt und erst am frühen Morgen wieder freigegeben.







Bei dem Einsatz wurde ein Rettungshubschrauber, der auf der Fahrbahn gelandet war, durch einen Rettungswagen am Rotor beschädigt und konnte daraufhin nicht mehr abheben. Der Helikopter musste aufwendig mit einem Tieflader geborgen werden.

− dpa