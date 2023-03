A93 gesperrt Tödlicher Unfall bei Weiden: 75-Jähriger von Lkw erfasst

Mail an die Redaktion Auf der A93 hat sich ein schwerer Unfall ereignet. −Symbolbild: Julian Stratenschulte/dpa

Weiden i.d. OPf., Stadt.Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der A93 in Fahrtrichtung Hof ereignet. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten zwischen den Anschlussstellen Weiden Nord und Altenstadt zwei Autos und ein Lkw. Die Autobahn ist Richtung Hof im betroffenen Bereich gesperrt.

Den Unfallhergang schilder die Polizei wie folgt: Ein 75-jähriger Mann aus dem Bereich Weiden fuhr mit seinem Mercedes Vito an der Anschlussstelle Weiden-Nord auf die A 93 ein. Hinter ihm befand sich ein 61-jähriger Marktredwitzer mit seinem BMW. Unmittelbar nachdem beide Fahrzeuge auf den rechten Fahrstreifen eingeschert waren, bremste der Fahrer des Mercedes aus bislang unbekannter Ursache stark ab, der dahinter fahrende Fahrer des BMW konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Sprinter auf.







Beide Fahrzeuge kamen auf dem Standstreifen zum Stehen, wobei der Vito zum Teil auf den rechten Fahrstreifen ragte. Dessen Fahrer war vermutlich im Begriff auszusteigen, als der 27-jährige Fahrer eines Lkw mit polnischer Zulassung gegen das linke Fahrzeugheck des Kleintransporter prallte. Dabei wurde der 75-jährige Mann erfasst und tödlich verletzt. Der Lkw schleuderte, kippte auf die linke Fahrzeugseite und blieb quer zur Fahrbahn liegen. Der Fahrer des Lkw erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdiensts ins Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des BMW erlitt einen Schock und wurde durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Die Autobahn ist derzeit (Stand: 16:30 Uhr) komplett gesperrt. An die Unfallstelle wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Weiden ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Fahrbahn in Richtung Norden ist vermutlich noch bis in die frühen Abendstunden gesperrt.

Vor Ort waren ein Notarzt mit Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehren Weiden, Altenstadt und Rothenstadt zur Rettung der verunfallten Personen im Einsatz.

− ŕjra