Busfahrer übersieht Jungen Tödlicher Unfall in der Oberpfalz: Achtjähriger Bub auf Rad von Bus erfasst

Ein achtjähriger Junge wurde auf seinem Fahrrad in Parkstein von einem Bus erfasst. Er erlitt tödliche Verletzungen. −Symbolbild: dpa

Parkstein, Markt.Am Montagnachmittag wurde ein achtjähriger Junge auf seinem Rad in Parkstein (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) von einem Bus erfasst. Durch den Aufprall erlitt er tödliche Verletzungen.

Am Montagnachmittag befuhr ein 59-Jähriger aus dem Stadtgebiet Weiden i.d.Oberpfalz mit seinem Omnibus die Frühlingsstraße in Parkstein. Auf Höhe der Kreuzung Frühlingsstraße/Erlenweg erfasste er einen achtjährigen Radfahrer. Der Junge erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen. Dies teilt die Polizei in einer Presseaussendung mit.







Der Unfallhergang ist bislang aber noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Weiden rief einen Sachverständigen zur Klärung der Ursache hinzu. Der Bereich rund um die Unfallstelle ist aktuell gesperrt. Eine Umfahrung sei weiterhin möglich, so die Polizei.

− ls