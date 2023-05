Polizei nennt neue Details Tödlicher Unfall: Straubingerin mehrfach überfahren – Flüchtiger Lastwagenfahrer gefasst

Mail an die Redaktion Am 20. April ereignete sich auf der B8 bei Straubing ein tödlicher Unfall. −Symbolbild: Stefan Puchner/dpa

Straubing, Stadt.Die Polizei hat neue Erkenntnisse zum tödlichen Unfall vor gut drei Wochen, bei dem eine Frau auf der B8 bei Straubing von mehreren Fahrzeugen überfahren worden war. Der zunächst flüchtige Lastwagenfahrer konnte ausfindig gemacht werden. Zum Unfallhergang gibt es neue Details.

Was war geschehen? Am 20. April wurde eine 42-jährige Straubingerin auf Höhe Wittelsbacher Höhe von einem Lastwagen und zwei Autos erfasst. Kurz zuvor stand sie laut Zeugenaussagen noch auf der auf der Brücke über der B8. Die beiden Autofahrer blieben stehen, der Fahrer des 40-Tonners setzte seine Fahrt in Richtung Regensburg fort. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.







Wie es zu dem Unglück kam, . Die Ermittlungen der Deggendorfer Verkehrspolizei ergaben, dass die Frau entgegen der Zeugenangaben zuerst von einem der beiden Autos erfasst wurde, nicht vom Lkw. „Ob die Frau durch den Sturz oder durch den Kontakt mit den Fahrzeugen zu Tode kam, konnte bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend geklärt werden“, teilt das Polizeipräsidium mit.

Der Hinweis eines Bürgers führte die Polizei zum grau-weißen Lkw. Auch der Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt hinter dem Steuer saß, konnte ermittelt werden. Welche Konsequenzen ihm aufgrund der Fahrerflucht drohen, teilte die Polizei nicht mit.

