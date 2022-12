An Wanderparkplatz gefunden Toter Säugling in Ruhpolding: Bislang nur wenige Hinweise

Mail an die Redaktion In der Nähe dieses Wanderwegs bei Ruhpolding hat ein Passant das getötete Baby gefunden. −F.: Lein, dpa

Ruhpolding.Nach dem Fund eines toten Säuglings am Sonntag in einem Waldstück bei Ruhpolding (Landkreis Traunstein) hat die Polizei bislang nur spärlich Hinweise auf die mögliche Mutter und die Tatumstände bekommen.

Das teilte der Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Alexander Huber, auf Anfrage der Mediengruppe Bayern mit. Die Ermittlungen würden indes auf Hochtouren laufen.







Gedenkandacht in Ruhpolding

In Ruhpolding herrscht indes große Bestürzung nach der schrecklichen Nachricht. Bürgermeister Justus Pfeiffer zeigte sich . In der Gemeinde findet am Freitag um 18.30 Uhr eine Gedenkandacht für das tote Kind in der Pfarrkirche St. Georg statt, wie der Bürgermeister am Mittwoch auf Instagram mitteilte.

Polizei bittet um Hinweise

Wie berichtet, hat am Sonntag ein Mann einen getöteten Neugeborenen im Bereich des in der Regel stark frequentierten Wanderparkplatzes Seekopf entdeckt und die Polizei alarmiert. Die anschließende Obduktion der Kindsleiche ergab, dass der Bub umgebracht wurde. Die Polizei hofft auf Hinweise, die auch anonym unter ✆0861/98730 mitgeteilt werden können: Wer kennt eine Schwangere, die kürzlich entbunden haben müsste, aber kein Baby hat? Hat jemand Beobachtungen am Tatort gemacht?

− ism/dao