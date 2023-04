Noch keine Tatverdächtigen Totes Mädchen (10) in Wunsiedel: Polizei dementiert Gerüchte um drei Buben

Merken

Mail an die Redaktion Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel (weißes Haus auf der linken Seite). Eine Zehnjährige war am Dienstagmorgen von Angestellten der Einrichtung leblos in einem Zimmer gefunden worden. Foto: Daniel Vogl/dpa

Wunsiedel, Stadt.Nachdem am Dienstag in einer Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel ein zehnjähriges Mädchen tot entdeckt worden war, hat das zuständige Polizeipräsidium Oberfranken am Donnerstag mehrere Gerüchte und kursierende Falschinformationen dementiert.

Polizeiangaben zufolge hatte eine Angestellte das Mädchen am Dienstagvormittag leblos in einem Zimmer der Einrichtung entdeckt. Erste Ergebnisse einer rechtsmedizinischen Untersuchung erbrachten Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, die für den Tod des Mädchens ursächlich sein dürfte, so die Polizei. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen zum Verdacht eines Tötungsdeliktes aufgenommen.







Polizei: Noch kein konkreter Tatverdacht

Am Mittwoch kursierte die Information, dass drei Buben im Alter von elf und 16 Jahren standen. Einen konkreten Tatverdacht gegen die Buben oder andere Personen gebe es allerdings nicht, betonte Julia Küfner, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken auch Nachfrage der Mediengruppe Bayern. „Folglich befindet sich auch kein Beschuldigter in Gewahrsam“, so die Polizei.

Keine Hinweise auf ein Sexualdelikt

Auch wies das Präsidium Gerüchte zurück, die am Donnerstag mehrere Medien aufgegriffen hatten, wonach das Mädchen möglicherweise Opfer eines Sexualdelikts wurde. Das könne man „derzeit nicht bestätigen“, so das Polizeipräsidium. Da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien, könnte man ein Sexualdelikt allerdings auch noch nicht hundertprozentig ausschließen, so Pressesprecherin Küfner gegenüber der Mediengruppe Bayern.

Inzwischen haben Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft die 40-köpfige Sonderkommission „Park“ eingerichtet, die sich aus mehreren Polizeidienststellen zusammensetzt. Diese sichert auf dem Gelände der Einrichtung weiter Spuren, hieß es am Donnerstag. Außerdem würden erste Spuren in Zusammenarbeit mit der Rechtsmedizin und dem Bayerischen Landeskriminalamt ausgewertet.

Im sozialen Umfeld des Opfers werden Befragungen und Überprüfungen durchgeführt, berichtet die Polizei weiter. „Außerdem werden alle Personen überprüft, die sich vor und zur Auffindezeit des Leichnams in dem Gebäude der Einrichtung aufgehalten haben.“ Derzeit gebe es keine Hinweise darauf, dass sich jemand unberechtigt von außen Zutritt zur Einrichtung verschafft habe.

Kinder und Jugendliche werden betreut

Das Kinder- und Jugendhilfezentrum in Wunsiedel wird von der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) im Bistum Regensburg betrieben. Um die anwesenden jungen Bewohner der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, als auch um dessen Personal, kümmern sich neben speziell geschulten Polizeikräften ebenso . Ein Großteil der Kinder und Jugendlichen befand sich während der polizeilichen Maßnahmen auf einer organisierten Ski-Freizeit, berichtet das Polizeipräsidium.

− cav/is