US-Soldaten verletzt Truppenübungsplatz Grafenwöhr: Landung eines Helikopters ging schief

Grafenwöhr.Ein Hubschrauber der US-Army ist am Freitag bei einer Landung auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr hart aufgesetzt. Dabei wurden mehrere Soldaten verletzt.

Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Samstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 18 Uhr. Der Hubschrauber setzte den Angaben zufolge bei der Landung hart auf. Die Pressestelle der US-Armee bestätigte den Zwischenfall und betonte, es habe sich nicht um einen Absturz gehandelt.







Vier Soldaten seien wegen leichter Verletzungen behandelt worden. Man erwarte, dass die Soldaten binnen weniger Stunden bzw. in den nächsten Tagen wieder am Dienstgeschehen teilnehmen könnten. Die Zusammenarbeit der militärischen (US) und zivilen deutschen Rettungskräfte sei reibungslos verlaufen. Dadurch hätten die leicht Verletzten schnell medizinisch versorgt werden können. Erkenntnisse zur Ursache liegen bislang nicht vor und sind Gegenstand von Ermittlungen der US-Armee und der Bayerischen Polizei.

− in