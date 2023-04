80.000 Euro Schaden Unbekannte entwenden in Vorbach Alu-Radsätze von Neuwagen – Laien am Werk?

Vorbach.In der Nacht von Ostermontag auf Dienstag wurden, wie die Polizei mitteilt, bei einem großen Autohaus in Vorbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) insgesamt zehn Sätze Kompletträder entwendet.

Diese waren ausschließlich auf Neuwagen von Ausstellungsfahrzeugen des geschädigten Autohändlers montiert. Vorrangig gingen die bislang unbekannten Täter hochwertige Fahrzeuge der Marken Audi, Mercedes Benz und Skoda auf dem Betriebsgelände an.







Die Vorgehensweise bei der Demontage kann als unfachmännisch bezeichnet werden. Einer ersten Einschätzung der Polizei Eschenbach nach, dürfte die Aktion relativ schnell von statten gegangen sein. Die Täter hoben die Autos vermutlich mit Wagenhebern an, schraubten die Radsätze ab und entwendeten diese.

Gesamtschaden bisher rund 80.000 Euro

Teilweise wurden die Fahrzeuge lediglich auf kleinen Holzklötzen abgestellt oder auf dem Schotter bzw. den Stellflächen ohne Unterlegschutz niedergelassen. Dadurch verursachten die Täter zusätzliche Schäden an den Bremsscheiben oder den Karosserien.

Alleine der Entwendungsschaden der Alufelgen mit den Reifen beträgt laut Polizei rund 50.000 Euro. Hinzu kommt der Sachschaden, der durch das unsachgemäße Abstellen der Autos entstand. Dieser beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Es ist nicht auszuschließen, dass diese erste Schätzung noch nach oben korrigiert werden muss.

Polizei bittet um Hinweise

Wem sind zur Tatzeit oder auch vorher verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Ortsbereich Vorbach oder Umgebung aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei Eschenbach unter der Telefonnummer 09645/92040.

− lkm