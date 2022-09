Polizei sucht Zeugen Unbekannter schlägt Autofahrer mitten in Straubing mit der Faust ins Gesicht

Mail an die Redaktion Die Polizei sucht nach Zeugen: Der Unbekannte Schläger konnte bislang nicht ermittelt werden. −Symbolbild: Philipp von Ditfurth/dpa

Straubing, Stadt.Ein Unbekannter hat einem 52-Jährigen am Dienstagabend in Straubing mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Attacke ging ein Wortgefecht voraus – offenbar, weil der Täter bei Rot über die Straße gegangen ist.

Laut Polizei war der 52-Jährige gegen 18.30 Uhr in der Straubinger Stadtmitte mit seinem Auto unterwegs. An einer Ampel in der Kolbstraße musste er stark abbremsen, weil zwei Männer bei Rot die Straße überquerten. Wenige Meter weiter, am Viktualienmarkt, kam es deshalb zu einem Wortgefecht zwischen dem Autofahrer und den zwei unbekannten Männern.







Autofahrer beleidigt und geschlagen

Im Zuge des Streits schlug einer der Unbekannten den 52-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und beleidigte ihn. Anschließend flüchteten die beiden Männer. Polizeiinformationen zufolge wurde der Autofahrer durch den Faustschlag leicht verletzt.

Die Polizei Straubing bittet nun um Zeugenhinweise: Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu den zwei Unbekannten machen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09421/868-0 entgegen genommen.

