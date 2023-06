Etliche Feuerwehreinsätze Unwetter ziehen über Bayern: Mittelfranken und Region Ingolstadt stark betroffen

Mail an die Redaktion Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpfen Cadolzburg (Landkreis Fürth) einen Dachstuhlbrand nach einem Blitzeinschlag in einem Wohnhaus. Ein Unwetter hat in Mittelfranken Straßen überflutet und Keller volllaufen lassen, Blitze schlugen in Häuser und Stromkästen ein. Foto: vifogra/dpa

Unwetter sind an Fronleichnam über Bayern gezogen. Besonders stark waren Mittelfranken und die Region um Ingolstadt, Pfaffenhofen betroffen.

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums in Ingolstadt meldete am Abend viele Einsätze wegen des Unwetters, das seit dem späten Nachmittag über die Region gezogen war. Zumeist wurden die Einsatzkräfte wegen überfluteter Straßen, umgestürzter Bäume und vollgelaufener Keller alarmiert.







Ähnlich heftig waren die Gewitter in Mittelfranken. Allein in Nürnberg seien „etliche Einheiten“ der Feuerwehr unterwegs, um mehr als 200 Einsatzstellen abzuarbeiten, twitterte die Feuerwehr am frühen Abend. Dem Polizeipräsidium wurden nach Angaben eines Sprechers zunächst keine Verletzten gemeldet. Im Südosten der Stadt und am Plärrer, einem wichtigen Verkehrsknoten, seien Ampeln und der Straßenbahnverkehr ausgefallen. Ursache sei vermutlich ein Blitzeinschlag in einen Stromkasten gewesen.

Seit ca. 1h befindet sich die ILS Nürnberg und etliche Einheiten der Feuerwehr Nürnberg im Unwetterbetrieb. Im Norden der Stadt werden über 200 Einsatzstellen abgearbeitet. Beim @kirchentag_de soweit alles in Ordnung! (TB) pic.twitter.com/ykS03MNGcU — Feuerwehr Nürnberg (@Feuerwehr_N) June 8, 2023





Blitze schlugen auch in Häuser ein. In Cadolzburg (Landkreis Fürth) brannte deshalb der Dachstuhl eines Wohnhauses.

Beim Kirchentag musste das Open-Air-Programm wegen des Unwetters unterbrochen werden. Die Gemeinschaftsquartiere seien früher geöffnet worden, damit die Menschen sich aufwärmen und ihre nasse Kleidung wechseln konnten, teilte eine Sprecherin mit. Wer auf dem Campinggelände ein nasses Zelt hatte, konnte in eine Schule ausweichen und dort übernachten. Am Abend sollte das Programm wie geplant weitergehen.

Oberpfalz und südliches Oberbayern nicht betroffen

Glimpflich kamen die Oberpfalz und das südliche Oberbayern davon. Es habe zwar die Unwetterwarnungen gegeben, die sich dann aber als nicht so dramatisch herausgestellt haben, sagte ein Polizeisprecher.

Aquaplaning-Unfälle in Schwaben und Niederbayern

Auf der Autobahn 7 in Richtung Füssen passierten am Abend nahe Altenstadt zwei Unfälle wegen Aquaplanings bei starkem Regen. Wie die Polizei in Kempten mitteilte, kam zunächst ein 69-Jähriger mit seinem Auto von der Straße ab. Der Wagen schleuderte gegen mehrere Schilder, durchbrach einen Zaun und kam auf einem Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer und die Beifahrerin blieben unverletzt. Wenig später verlor eine 32-Jährige die Kontrolle über ihr Auto, das eine Leitplanke überfuhr und sich überschlug. Die Fahrerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Auch das Polizeipräsidium in Niederbayern meldete Verkehrsunfälle aufgrund des starken Regens, die allerdings nicht schlimmer endete. Zu weiteren Unwettereinsätzen mussten die Einsatzkräfte in Niederbayern nicht ausrücken.

