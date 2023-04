Überblick Viele schwere Motorradunfälle überschatten das Wochenende in der Region von Franziska Kirschner

Mail an die Redaktion Auf Höhe Schachen fuhr der Mann mit seiner Harley Davidson in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache geradeaus. Dabei stürzte er und blieb in einem angrenzenden Feld liegen. Foto: FDL/Lamminger

Das schöne Wetter hat am Wochenende wieder zahlreiche Motorradfahrer auf die Straßen getrieben. Wie die Polizeiinspektionen aus den Regionen mitteilen, kam es in diesem Zusammenhang auch wieder zu vielen Unfällen.

65-Jähriger prallt gegen Baum und stirbt

Im Unterallgäu kam am Samstag bei Tussenhausen (Landkreis Unterallgäu) ein und prallte gegen einen Baum. Er starb nach dem Aufprall noch an der Unfallstelle.







Harley-Fahrer fährt in Kurve geradeaus

Ein Harley-Fahrer ist bei einem schwer verletzt worden. Er fuhr aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve geradeaus, stürzte und kam in einem angrenzenden Feld zum liegen. Ein Autofahrer fand den regungslosen Mann.

Motorradfahrer rammt Güllefass und fährt weiter

Ein Landwirt fuhr am Samstagnachmittag auf der B85 aus Richtung Passau kommend in Richtung Kirchdorf im Wald (Landkreis Regen). Als er auf Höhe Bruck links abbog, spürte er . Der als korpulent beschriebene Mann hielt an, stieg aus und sah, wie ein Motorradfahrer gerade sein Gefährt wieder aufrichtete, aufstieg und Richtung Regen davon fuhr. Als er zu seinem Gülleanhänger ging, bemerkte er, dass der Verteiler abgerissen war. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09921/9408-0.

Zwei Motorradfahrerinnen prallen zusammen

Eine in Richtung Seebruck (Landkreis Traunstein) an der Einmündung in die Staatsstraße 2093 eine 54-jährige Feichtenerin, die mit ihrem Motorrad in Richtung Truchtlaching (Landkreis Traunstein) unterwegs war. Beide Fahrerinnen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Auto erfasst 17-jährige Motorradfahrerin

Eine junge Motorradfahrerin ist am Samstagnachmittag bei einem (Landkreis Deggendorf) von einem Auto erfasst worden. Der 46-jährige Autofahrer hatte sie beim Einbiegen in die Bundesstraße übersehen. Die 17-Jährige stürzte ins Gebüsch und wurde mit verhältnismäßig leichten Verletzungen in die Klinik gebracht.

Bus touchiert in Passau Rollerfahrer und fährt einfach weiter

Am Samstagnachmittag fuhr ein 18-Jähriger in Passau mit seinem Peugeot Roller am Römerplatz stadteinwärts, als ihm in einer scharfen Linkskurve ein dunkelblauer Bus entgegenkam. Das Heck des Busses scherte aus und touchierte den 18-Jährigen, der dadurch mit seinem Roller stürzte. Er erlitt mehrere Prellungen und kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum. Am Roller entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Der Bus fuhr ohne anzuhalten Richtung Hängebrücke weiter. Die Polizeiinspektion Passau bittet um Hinweise.

Frau übersieht Motorradfahrer und wird schwer verletzt

Mit ihrem E-Scooter wollte eine 27-Jährige in Berching (Landkreis Neumarkt) in eine Kreuzung einfahren, . Während der Mann unverletzt blieb, musste die 27-Jährige aufgrund ihrer schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Rollerfahrerin dreht zu stark am Gasgriff

Ein Versehen brachte eine 62-jährige Rollerfahrerin am Donnerstag in der Bayreuther Straße in Amberg zum Sturz. Sie wollte aus einer Grundstücksausfahrt in der Bayreuther Straße einfahren, drehte jedoch dabei zu stark am Gasgriff, sodass sie in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte sie mit einem querenden Mercedes Sprinter. Durch den Aufprall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Die Rollerfahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 4000 Euro.

Motorradfahrer prallt gegen Polizeiauto - mittelschwer verletzt

Ein Motorradfahrer in Viechtach (Landkreis Regen). Ursächlich war laut Polizei vermutlich ein Fahrfehler - der Motorradfahrer musste verkehrsbedingt stark bremsen. Er geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Streifenwagen, der ebenfalls verkehrsbedingt hielt.

Motorradfahrer (52) stürzt auf Radweg - schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) schwer verletzt. Der 52-Jährige kam alleinbeteiligt von der Straße ab und stürzte auf den angrenzenden Radweg.

31-Jähriger kommt beim Bremsen ins Rutschen und stürzt

Samstagmittag befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Motorrad die Staatsstraße 2141 von Unterhollerau aus in Fahrtrichtung Mengkofen (Landkreis Dingolfing-Landau). In einer scharfen Rechtskurve, kurz vor der Ortseinfahrt Mengkofen, kam der Motorradfahrer beim Bremsvorgang alleinbeteiligt zu Sturz. Er rutschte über die Gegenfahrbahn hinaus und verletzte sich leicht. Der Mann kam in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

23-Jährige fährt auf Motorrad und Auto auf

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste ein 73-jähriger Miesbacher am Freitagnachmittag auf der Westerndorfer Straße in Rosenheim mit seinem Auto anhalten. Ein hinter ihm fahrender 31-jährige Kradfahrer kam ebenso zum Stehen. Dies übersah jedoch eine 23-jährige Rosenheimerin und fuhr zunächst auf das Motorrad, welches dadurch nach rechts von der Straße geschoben wurde, und anschließend auf den Wagen des Miesbachers auf. Durch den Auffahrunfall entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 7000 Euro.

Motorradfahrer verliert Kontrolle und stürzt in Feld

Samstagmittag fuhr ein 58-jähriger Garchinger auf seinem Kraftrad auf der AÖ 25 von Gigling in Richtung Feichten an der Alz (Landkreis Altötting), als er aus unerklärlichen Gründen die Kontrolle über sein Kraftrad verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und befuhr anschließend ein angrenzendes Feld. Dabei stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Ersthelfer versorgten ihn bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Es entstand ein Schaden im höheren 4-stelligen Bereich. Die Unfallstelle wurde von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Feichten an der Alz abgesichert.

Auto nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt - Ausweichen unmöglich

Ein 27-jähriger VW-Fahrer aus Kirchweidach (Landkreis Altötting) bog Samstagmittag von der Kreisstraße TS 3 nach links auf die St 2104 ab. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Traunreuter Motorradfahrer, der aufgrund des knappen Abbiegevorgangs des Autos zum Überholen ansetzte, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im Anschluss bog der VW-Fahrer aber direkt wieder von der St 2104 nach links auf die Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Seehaus ab und stieß dabei mit dem überholenden Motorradfahrer zusammen. Der Traunreuter krachte mit seinem Motorrad in die Fahrertür des VWs und stürzte. An beiden Kraftfahrzeugen kam es zu einem mittleren vierstelligen Sachschaden. Eine Streife der Polizeiinspektion Laufen nahm den Verkehrsunfall auf.

Motorradfahrer stürzt beim Überholen: Schwer verletzt

Ein ereignete sich am Samstagnachmittag in Neunburg vorm Wald (Landkreis Schwandorf). Ein 62-jähriger Mann fuhr gegen 13.15 Uhr auf der Staatsstraße 2040 von Unterlangenried kommend in Richtung Meißenberg. Kurz vor Meißenberg wollte der Fahrer der BMW-Maschine ein Auto und einen Holztransporter überholen und übersah den Gegenverkehr. Der Mann prallte gegen den entgegenkommenden Opel, seitlich gegen den Anhänger des mit Holz geladenen Sattelzuges, und landete im Straßengraben. Ein Hubschrauber transportierte den Motorradfahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.