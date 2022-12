Bei ausgeschalteter Ampel Weidenerin übersieht Linienbus: Kollision auf der B22

Mail an die Redaktion Am Dienstagmorgen kollidierte in Weiden ein Bus mit einem Auto. −Symbolbild: Friso Gentsch/dpa

Weiden i.d. OPf., Stadt.Offensichtlich übersehen hat am Dienstagmorgen eine 57-Jährige einen Linienbus. Sie wollte in Weiden die B22 überqueren, als der Bus ihren Wagen erfasste.

Die Frau aus Weiden wollte am Dienstag gegen 6.30 Uhr von der Neustädter Straße aus die gleichnamige Straße in Richtung der B22 überqueren, berichtet die Polizei. Nach Angaben der Unfallbeteiligten seien die Ampeln zum Unfallzeitpunkt noch nicht in Betrieb gewesen. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah die 57-jährige nach derzeitigen Erkenntnissen offensichtlich einen Linienbus, welcher stadtauswärts unterwegs war. Außer dem 67-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab war niemand im Bus. Der Linienbus erfasste den kreuzenden Pkw fast ungebremst auf der Beifahrerseite. Dabei wurde das Auto aufgrund der Wucht des Aufpralls über die Fahrbahn geschleudert und kam abseits der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen.







Die 57-Jährige wurde bei dem Aufprall mittelschwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Busfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von circa 45.000 Euro. Die Straße war rund eine Stunde gesperrt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Weidener Polizei unter der Rufnummer 0961/4010 in Verbindung zu setzen.

− ade