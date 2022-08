Alkoholisiert und aggressiv Weil der Motor lief: Straubinger (75) greift Polizisten mit Messer an

Mail an die Redaktion Zwei Polizisten sind in Straubing mit einem Messer bedroht worden. −Symbolbild:Christophe Gateau

Straubing, Stadt.Ein ziviler Polizeieinsatz ist am Samstagnachmittag in Straubing eskaliert. Ein gänzlich unbeteiligter Mann ging mit einem Messer auf die Beamten los.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 16 Uhr in der Gottfried-Keller-Straße. Die Beamten saßen in einem Zivilfahrzeug mit laufendem Motor, als plötzlich ein unbeteiligter 75-Jähriger an das Beifahrerfenster klopfte, wild gestikulierte und herum schrie.







Als der Beifahrer das Fenster herunterließ, fing der Mann zu schimpfen an. Er forderte die Zivilpolizisten auf, den Motor ihres Autos abzustellen - und zog dabei ein rund 20 Zentimeter langes Messer. Daraufhin stieg der Fahrer aus, lief von hinten um das Fahrzeug herum und forderte den Mann mit gezogener Dienstwaffe auf, das Messer abzulegen. Als der Mann ein paar Schritte zurückwich, konnte auch der Beifahrer aussteigen.

Mann geht mehrfach auf Polizisten los

Wie die Polizei weiter mitteilt, hatten sich die Beamten inzwischen mehrfach als Polizeibeamte zu erkennen gegeben und versuchten deeskalierend auf den Mann einzuwirken. Alle Versuche liefen ins Leere. Der Mann weigerte sich mehrfach, das Messer abzulegen. Mehr noch: Er ging damit mehrfach auf die Beamten zu und setzte Stichbewegungen in Richtung der Polizisten ab.

Schließlich gelang es einem der Polizisten, die Hand des 75-jährigen Angreifers zu ergreifen. Im Gerangel verlor er das Messer und konnte zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Die Polizisten blieben unverletzt. Es sei „dem sehr überlegten Verhalten und doch beherzten Einschreiten“ der Beamten zu verdanken, dass die Situation ohne Schusswaffengebrauch gelöst werden konnte, teilt die Polizei mit.

Da der Mann alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Familienangehörigen übergeben. Die Kripo Straubing hat die Ermittlungen gegen den Mann wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Widerstands sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

− jra/red