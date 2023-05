Verpuffung mit Petroleum Wohnhaus in Weiden brennt: Drei Verletzte in Klinik

Mail an die Redaktion In Weiden ist die Feuerwehr am Samstagmorgen mit einem Großaufgebot vor Ort, nachdem dort in einem Haus ein Feuer ausgebrochen war. Foto: Symbolfoto dpa

Weiden i.d. OPf., Stadt.In einem Wohnhaus in Weiden ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Drei Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, wurden der 77 Jahre alte Hauseigentümer und seine 73 Jahre alte Ehefrau mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Die 48 Jahre alte Mieterin erlitt nach ersten Erkenntnissen Brandverletzungen und eine Fraktur am Rücken.







Verpuffung löste Brand aus

Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer in dem Wohnhaus in der Scheibenstraße ausgebrochen, als die Mieterin Petroleum in einen Ofen nachfüllen wollte. Nach Angaben des Polizeisprechers kam es dabei zu einer Verpuffung, die den Brand auslöste.

Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Bewohner im Stadtteil Weiden Ost und Schirmitz vorübergehend Fenster und Türen geschlossen halten.

