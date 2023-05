Starke Rauchentwicklung Wohnhaus in Weiden brennt: Fenster geschlossen halten

Mail an die Redaktion In Weiden ist die Feuerwehr am Samstagmorgen mit einem Großaufgebot vor Ort, nachdem dort in einem Haus ein Feuer ausgebrochen war. Foto: Symbolfoto dpa

Weiden i.d. OPf., Stadt.In einem Wohnhaus in Weiden ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei rät, Fenster und Türen im betroffenen Stadtteil geschlossen zu halten.

Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer in einem Einfamilienhaus in der Scheibenstraße ausgebrochen. Laut Polizei wurden drei Bewohner leicht verletzt, sind aber außer Gefahr.

Wegen der starken Rauchentwicklung sollen Bewohner im Stadtteil Weiden Ost und Schirmitz Fenster und Türen geschlossen halten.

− age