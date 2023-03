Sieben Bewohner gerettet Wohnungsbrand in Neustadt an der Waldnaab: Zwei Verletzte – Haus unbewohnbar

Am Dienstagabend war die Feuerwehr bei einem Wohnungsbrand in Neustadt an der Waldnaab gefordert.

Neustadt a.d. Waldnaab, Stadt.Zwei Verletzte hat ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Dienstagabend in Neustadt an der Waldnaab gefordert. Das Haus ist momentan nicht bewohnbar.

Wie die Polizei mitteilt, geriet die Küche in einer Wohnung im Erdgeschosses des Hauses gegen 22 Uhr in Brand. Es entstand eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rettete sieben Bewohner – zum Teil über eine Drehleiter. Zwei Personen kamen mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, konnten aber bereits entlassen werden.







Die Brandursache ist bislang unbekannt. Auch die Höhe des Sachschadens kann erst nach der Brandbegehung genannt werden. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses kommen momentan in einem nahe gelegenen Hotel beziehungsweise bei Bekannten unter.

