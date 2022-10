Betriebsunfall in Nürnberg Zwei Arbeiter unter Stahlstreben eingeklemmt: Beide schwer verletzt

Merken

Mail an die Redaktion Ein dritter Arbeiter (45) wurde bei dem Unfall leicht verletzt. −Symbolbild: Boris Roessler/dpa

Nürnberg, Stadt.Bei einer Firma im Stadtteil Tafelhof in Nürnberg haben sich am Freitagmorgen zwei Männer (21 und 41 Jahre) bei einem Betriebsunfall schwer verletzt. Ein weiterer Arbeiter (45) verletzte sich leicht.

Nach Angaben der Polizei führten die Männer gegen 9.30 Uhr in einer Firma in der Sophie-Germain-Straße Arbeiten in einer Baugrube durch. Aus bislang noch ungeklärter Ursache knickten plötzlich etwa zwei Meter hohe Stahlstreben, sogenannte Armierungseisen, ab, wodurch zwei Arbeiter eingeklemmt wurden. Die beiden Männer erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein weiterer Arbeiter zog sich leichte Verletzungen zu.







Die Kriminalpolizei führte vor Ort eine Spurensicherung durch und die Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Um die Unfallursache zu klären, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, teilte die Polizei abschließend mit.

− al