Polizei bittet um Hinweise Zwei mutmaßliche Einbrecher in Vohenstrauß gefasst - Weiterer auf der Flucht

Zwei mutmaßliche Einbrecher wurden in Vohenstrauß gefasst, ein dritter ist auf der Flucht. −Symbolbild: Nicolas Armer/dpa

Vohenstrauß, Stadt.Zwei mutmaßliche Einbrecher hat die Polizei am Mittwoch in Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) festgenommen. Ein dritter Täter ist noch auf der Flucht.

Gegen 10.30 Uhr am Mittwoch hatten sich zunächst Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Haus im Vohenstraußer Ortsteil Überstehhäusl verschafft, berichtet die Polizei am Freitag. Als die Hausinhaberin nach Hause kam, versuchten die Einbrecher gerade die Flucht zu ergreifen. Durch die schnelle Alarmierung und die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei gelang es einer Streifenbesatzung der Polizei Vohenstrauß, zwei mutmaßliche Einbrecher unmittelbar nach der Tat festzunehmen.







Diebesgut bei Verdächtigen sichergestellt

Bei den Verdächtigten stellte die Polizei Diebesgut sicher, dessen Wert im niedrigen vierstelligen Eurobereich liegt. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass vermutlich ein weiterer Mann an der Tat beteiligt war. Dieser ist noch flüchtig, berichtet die Polizei. Dem Trio wurden im zeitlichen Zusammenhang weitere Taten im Raum Moosbach zugeordnet.

Die beiden tschechischen Tatverdächtigen, eine Frau im Alter von 24 und ein Mann im Alter 28 von Jahren, wurden am Donnerstag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Weiden vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die beiden Einbrecher. Die Polizei brachte sie daraufhin in Justizvollzugsanstalten.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Weiden übernahm die Ermittlungen und sicherte die Spuren am Tatort. Ob die beiden Festgenommen für weitere Taten in Frage kommen, wird ebenfalls geprüft. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

− cav