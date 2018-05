Natur Ostbayern: Schwere Unwetter erwartet Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigen Gewittern am Sonntagabend. Im Landkreis Regensburg sind Straßen überflutet.

Mail an die Redaktion Beeindruckende Wolkenformation über Sinzing am Sonntagnachmittag: Es ziehen schwere Gewitter auf, warnt der Deutsche Wetterdienst. Foto: Alexander Auer

Regensburg.Regensburg. Schwere Unwetter brauen sich über der Oberpfalz zusammen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in den Kreisen Schwandorf, Kelheim, Neumarkt und Regensburg sowie Straubing. Eine Warnung für den Kreis Cham vom Vormittag wurde inzwischen wieder aufgehoben.

In Eitlbrunn im Landkreis Regensburg heißt es aktuell „Land unter“. Feuerwehrkräfte aus Steinsberg und Eitlbrunn sind im Einsatz, um der Wassermassen auf den Straßen Herr zu werden.

Die Meteorologen erwarten schwere Gewitter der Stufe drei von vier. Sie warnen vor Blitzschlag und vor schwere Schäden an Gebäuden. „Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich“, heißt es in der Mitteilung.

Der Wetterdienst rät, alle Fenster und Türen zu schließen, Gegenstände im Freien zu sichern und Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten.

