Natur Ostbayern: Unwetterwarnung entschärft Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Sonntagabend Gewitter – inzwischen allerdings weniger heftig.

Merken

Mail an die Redaktion Beeindruckende Wolkenformation über Sinzing am Sonntagnachmittag: Es ziehen schwere Gewitter auf, warnt der Deutsche Wetterdienst. Foto: Alexander Auer

Regensburg.Der Deutsche Wetterdienst warnte am Sonntagnachmittag vor schweren Gewittern in der Oberpfalz, hat die Warnungen inzwischen aber abgemildert. Die erwarteten Unwetter wurden am frühen Abend von Stufe drei (von vier) auf zwei heruntergestuft.

In Eitlbrunn im Landkreis Regensburg hieß es am Sonntag „Land unter“. Feuerwehrkräfte aus Steinsberg und Eitlbrunn waren im Einsatz, um die Folgen von Überschwemmungen zu beseitigen und Schlamm wegzuräumen. Es wurden einige Straßen überspült.

Die Meteorologen erwarten Gewitter und warnen vor Blitzschlag und Gebäudeschäden. Der Wetterdienst rät, Fenster und Türen zu schließen, Gegenstände im Freien zu sichern und Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten.

Polizeimeldungen aus der Oberpfalz finden Sie hier.