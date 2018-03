Polizei Heroin im Überraschungsei Beamte beaochteten in Etterzhausen, wie ein Mann eine gelbe Plastikkapsel wegwarf. Sie schauten sich die Sache genauer an.

Mail an die Redaktion Überraschungseier-Kapseln: In so einer -Kapsel entdeckten Polizisten in Etterzhausen Heroin. Foto: Skolimowska/dpa

Etterzhausen.Ein Drogensüchtiger ging einer Polizeikontrolle in Netz: mit Heroin in einem Überraschungsei. Der Mann wurde am Freitag in Etterzhausen, in der Nähe des Bahnhofs, kontrolliert worden. Die Beamten hatten beobachtet, wie der polizeibekannte Drogenkonsument, sein Fahrrad schiebend, plötzlich eine gelbe Kunststoffkapsel wegwarf, als er die Streife sah.

Die Polizisten fanden in dem Überraschungsei Heroin, in ein Beutelchen verpackt. Bei der Durchsuchung konnten sie zudem ein geringe Menge Marihuana und Zubehör zum Drogenhandel, in Form von Tütchen und Portionslöffel, sicherstellen.

Gegen den Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmittel geführt, so ein Polizeisprecher am Samstag.

