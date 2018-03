Verkehr Wenzenbach: Auto überschlägt sich Der Wagen war in einer Kurve von der Straße abgekommen. Ein Rettungshubschrauber flog den Notarzt ein.

Mail an die Redaktion Ein Auto überschlug sich in der Nacht zu Freitag in Wenzenbach. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Foto: Alexander Auer

Wenzenbach.Spektakulärer Unfall in der Nacht zu Freitag in Wenzenbach: Gegen 21 Uhr kam in der Chamer Straße ein Auto in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Betonblock und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach liegen.

Ein Rettungshubschrauber flog einen Notarzt an die Unfallstelle. Die Feuerwehren aus Hauzenstein und Wenzenbach befreiten den verletzten Fahrer aus dem Autowrack. Sie waren zunächst davon ausgegangen, dass der Mann eingeklemmt sei; vor Ort stellte sich schnell heraus, dass die Lage weniger dramatisch war. Der Fahrer nicht eingeklemmt, sondern eingeschlossen. Er konnte in kurzer Zeit befreit werden. Der Mann ist nach ersten Angaben schwer verletzt, aber nicht in Lebensgefahr, so die Einschätzung der Rettungskräfte vor Ort.

Die Feuerwehren reinigten die Unfallstelle, beseitigten auslaufende Betriebsmittel und stellten den Brandschutz sicher. Die Chamer Straße musste für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Damit der Hubschrauber landen konnte, hatten sich auch den Landeplatz mit Scheinwerfern ausgeleuchtet. Am Auto entstand wohl wirtschaftlicher Totalschaden im fünfstelligen Eurobereich.

