Anzeige

Polizei Baby atmete nicht mehr: Eltern in Haft Ein junges Paar im Landkreis Amberg-Sulzbach soll sein Neugeborenes schwer misshandelt haben. Die Ermittlungen laufen.

Merken

Mail an die Redaktion Das Baby musste noch vor Ort reanimiert werden und wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Foto: Patrick Seeger/dpa

Amberg.Als der Notarzt am 23. September gegen 20.45 Uhr bei einer jungen Familie in einer Stadt im nördlichen Landkreis Amberg-Sulzbach klingelte, da hing das Leben eines wenige Wochen alten Mädchens am seidenen Faden. Das Baby atmete nicht mehr, der Notarzt musste reanimieren, es wurde in eine Klinik gebracht. Inzwischen haben die Ermittlungen deutliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Säugling von seinen Eltern schwer misshandelt wurde und wohl deshalb beinahe gestorben war.

Was genau zu den Anschuldigungen gegen die Eltern führte und insbesondere welche Verletzungen das Kind hatte, will Polizeisprecher Josef Weindl mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen am Montag nicht sagen. Es habe aber massive Gewalteinwirkung durch die Eltern auf das Kind gegeben, die in einem Zusammenhang mit dem Atemstillstand gebracht werden konnten, so der Polizeisprecher. Die 22-jährige Mutter und der 23-jährige Vater wurden bereits unmittelbar nach der Tat vorläufig festgenommen und anschließend dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Tötungsdeliktes erließ. Die Eltern befinden sich seitdem in Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen der Kripo Amberg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Amberg dauern an. Warum die Polizei erst jetzt mit dem Fall an die Öffentlichkeit ging, hänge mit dem Tatort im häuslichen Umfeld zusammen und sei zum Schutz der Familie erfolgt, sagt Weindl. Da sich der Tatverdacht gegen die Eltern allerdings erhärtet habe, sei nun der Fall der Presse mitgeteilt worden.

Dem Kind geht es nach den Worten von Polizeisprecher Weindl inzwischen wieder besser. Es habe nach derzeitigem Anschein wohl keine bleibenden Schäden durch die Misshandlungen davongetragen. Das kleine Mädchen wurde nach der Entlassung aus dem Krankenhaus bei einer Pflegefamilie untergebracht.