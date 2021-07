Anzeige

Polizei Tod in Amberg: „Spuren nicht eindeutig“ Starb ein 92-Jähriger in einem Pflegeheim durch Fremdeinwirkung? Die Kripo ist gefordert bei diesem ungewöhnlichen Fall.

Von André Baumgarten

Foto: Martin Kellermeier

Amberg.Wer ist für den Tod eines 92 Jahre alten Heimbewohners verantwortlich? Auch einen Tag nachdem der Bewohner des Heilig-Geist-Stifts in Amberg schwer verletzt in seinem Zimmer gefunden worden ist, haben die Ermittler noch keine Klarheit oder eine heiße Spur. „Wir ermitteln noch immer in alle Richtungen“, sagte Polizeisprecher Florian Beck auf Nachfrage. Der Fall stellt die Amberger Kriminalpolizei vor einige Herausforderungen.

