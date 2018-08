Unglück 40-Jähriger im Drachen-See ertrunken Ein tragischer Badeunfall hat sich am Samstagnachmittag im Landkreis Cham ereignet. Eine Reanimation blieb erfolglos.

Von Wolfgang Baumgartner

Mail an die Redaktion Weit über 100 Einsatzkräfte der Wasserrettung, des BRK und der Feuerwehren waren im Einsatz, um den im Drachensee untergegangenen 40-jährigen Mann zu retten. Foto: wb

Mit Booten wurde nach dem Vermissten gesucht. Foto: wb

Furth im Wald. Der Drachensee hat ein erstes Todesopfer gefordert. Am Samstag, gegen 17.40 Uhr ertrank ein 40-jähriger Badegast. Der Mann aus der tschechischen Nachbarstadt Domažlice war rund 30 Meter vom Ufer entfernt in den See geschwommen, als er um Hilfe rief. Die Bekannten, die ihn bei dem Badeausflug nach Furth begleitet hatten, verständigten sofort die Rettungskräfte.

In wenigen Minuten waren ein Rettungswagen und der Einsatzleitwagen der Further Feuerwehr am Drachensee. Ein Zeuge des Unfalls markierte im Wasser die Stelle, an der der Mann zuletzt gesehen worden war. Ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes schwamm sofort an die Unglücksstelle, ein Feuerwehrmann begann mit auf einem Stand-Up-Paddling-Board sofort mit der Vermisstensuche.

Innerhalb kürzester Zeit war die komplette Wasserrettung des Landkreises vor Ort. Insgesamt zehn Taucher von Wasserwacht und DLRG suchten nach dem 40-Jährigen. Unterstützt wurden sie vom Rettungshubschrauber, der im Tiefflug versuchte, die vermisste Person zu finden.

Schließlich entdeckte ein Taucher den leblosen Körper des Tschechen in etwa drei Metern Tiefe. Gegen 18.15 Uhr konnte der Verunglückte dann an Land gebracht werden. Sofort wurde mit der Reanimation begonnen. Bis 18.45 Uhr kämpften der Notarzt und Einsatzkräfte von BRK, Wasserwacht und DLRG um das Leben des 40-Jährigen. Doch der Mann war vermutlich zu lange unter Wasser und damit ohne Atemluft.

Laut Auskunft von Armin Schlüter, dem Einsatzleiter Wasserrettung, waren rund zehn Fahrzeuge von Wasserwacht und DLRG am Unglücksort. Insgesamt suchten zehn Taucher nach dem vermissten Mann. Unterstützt wurde die Wasserrettung von Einsatzkräften des BRK-Kreisverbandes unter der Leitung von Manfred Nitsch.

Vor Ort waren auch die Feuerwehren aus Furth im Wald, Arnschwang und Daberg. Die Further Wehr setzte zwei Boote ins Wasser, von der FFW Arnschwang war ein Boot im Einsatz. Laut Kreisbrandinspektor Mario Bierl beteiligten sich rund 50 Feuerwehrkräfte an der Suche des 40-Jährigen.

Das Unglück am Drachen-See war bereits der zweite schwere Badeunfall im Kreis Cham innerhalb einer Woche. Erst am Dienstagabend war eine Frau beim Schwimmen im Regen bei Roding ums Leben gekommen.

