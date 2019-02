Anzeige

Notfall 43-jähriger Further wird weiter vermisst Die Rettungskräfte suchen nach dem Lawinenunglück in den Oberammergauer Alpen nach dem Vermissten. Die Hoffnung sinkt jedoch.

Von Evi Paleczek

Mail an die Redaktion Bei dem Lawinenabgang unweit der deutsch-österreichischen Grenze ist ein Blaibacher gestorben. Nach Angaben der Landeswarnzentrale wird noch nach einem weiteren Vermissten gesucht. Foto: Zeitungsfoto.At/APA/dpa

Blaibach.Nach dem Lawinenunglück am Samstag in den Oberammergauer Alpen, bei dem ein 42-jähriger Blaibacher ums Leben gekommen ist, wird nach wie vor ein 43-Jähriger aus Furth im Wald vermisst. Die beiden waren zusammen mit vier weiteren Skitourengehern unterwegs, als sie vom Arm einer Lawine erfasst wurden. Drei der Sportler – einer von ihnen stammt ebenfalls aus dem Landkreis Cham – blieben unverletzt, ein 37-Jähriger aus Garmisch-Partenkirchen erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Nach dem Further suchten auch am Montag sechs Polizeibergführer, teilte Sprecher Christian Eckl vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/ West auf Nachfrage unseres Medienhauses mit, allerdings nicht mehr im Lawinenhang, sondern in einem definierten Bereich im Lawinenkegel. Den ganzen Tag über sei mit Hilfe eines Minibaggers vorsichtig und feinmaschig Schnee abgetragen worden.

Gefahr weiterer Schneefelder

Die Suche im Lawinenhang sei am Sonntag beendet worden, sagt Eckl. Da habe bereits erhebliche Eigengefahr für die Retter bestanden, die die relevanten Bereiche dennoch abgesucht hätten. Am Montag sei man dieses Risiko nicht mehr eingegangen. Nachdem der Mann schon deutlich mehr als 48 Stunden vermisst war, habe man abwägen müssen zwischen den Gefahren für die Einsatzkräfte und der realistischen Möglichkeit, den Further noch lebend zu finden. Angesichts der Schneemassen auf dem Südhang könne sich oben sowie auf der linken und rechten Seite jederzeit wieder ein Schneefeld lösen, erklärte Eckl. Selbst die Suche im Lawinenkegel sei noch gefährlich genug. Man stehe mit den Angehörigen in Kontakt und erkläre ihnen, was gemacht werde und was nicht, betonte der Polizeisprecher.

Schaufeln brechen im betonharten Schnee

Aufgrund des extrem komprimierten und dadurch betonharten Schnees gestalte sich die Suche schwierig. Immer wieder würden Schaufeln abbrechen, mit denen sonst gut gearbeitet werden könne, das erschwere das Ganze immens. Aufgeschoben habe man es zum Teil mit einer Schneehöhe von sechs Metern zu tun.

Die Lawine war am Samstag gegen 14.20 Uhr unterhalb des Gipfels abgegangen und hatte sich in drei Arme geteilt. Einer davon erfasste die sechs Skitourengeher. Bereits am Samstag waren etwa 70 Einsatzkräfte zur Rettung eingeflogen worden. Am Sonntag um 18 Uhr war die Vermisstensuche zunächst erfolglos abgebrochen worden, bevor sie am Montagmorgen weiterging.

