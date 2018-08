Wirtschaft Das Comeback von Kontron in Roding Kontron Europe, ein führender Anbieter von Embedded Computer Technologie, startet nach Auf und Ab in Roding-Oberdorf durch.

Von Bastian Schreiner

Merken

Mail an die Redaktion Der neue Firmensitz von Kontron liegt seit Ende vergangenen Jahres in Roding-Oberdorf. Foto: Schreiner

Roding.Im November 2017 hat die Firma Roding Embedded GmbH ein neues Kapitel an einem neuen Standort aufgeschlagen. Das Unternehmen, ist vom Gründerzentrum in Altenkreith in das ehemalige Gebäude der Christlichen Arbeiterhilfe in Oberdorf umgezogen. Zum 1. Juli fusionierte die Roding Embedded GmbH mit Kontron. Die Firma, die sich als ein weltweit führender Anbieter für integrierte Systeme in technischen Geräten bezeichnet, ist somit nach 2014 erneut am Standort Roding vertreten. Bürgermeister Franz Reichold hat die neue Kontron Roding besucht und sich über die Entwicklung informiert.

Gesamtentwicklungsleiter Michael Roider und Gesamteinkaufsleiter Oliver Klement sehen das Gebäude, das der Firma Feldbauer gehört, als Glücksfall. Zum einen sei beim Umbau auf ihre Bedürfnisse eingegangen worden, zum anderen wurden die Räume hell und modern gestaltet. Momentan seien 25 Personen am Standort beschäftigt, wobei für weitere 25 Mitarbeiter Kapazität wäre.

Rückblick: Die Kontron AG hatte im November 2003 den Standort Roding des insolventen Embedded Computer-Herstellers ROI (Rolf Obler Industrieelektronik) übernommen. Wie bekannt wurde, erwarb Kontron den Auftragsbestand sowie Gebäude samt Produktionsanlagen und Lagervorräte und übernahm die Mitarbeiter.

Mit Investor Neustart gewagt

Im Juli 2013 kam die Hiobsbotschaft: Kontron will Kosten sparen, das Werk im Gewerbegebiet am Rodinger Bahnhof soll zum Jahresende geschlossen werden. Damals waren 120 Mitarbeiter betroffen, wobei ihnen eineVersetzung nach Deggendorf und Augsburg angeboten wurde. „Danach haben sich einige Kollegen zusammengesetzt, um mögliche Optionen auszuloten und das effektive und gut eingespielte Team zu erhalten“, berichtete Roider. Nachdem man als Investor Dr. Rudolf Wieczorek, der bis 2008 Technik-Vorstand bei Kontron gewesen ist, gewonnen hatte, machte man sich im Juni 2014 mit der „Roding Embedded GmbH im IGZ selbstständig.

Als reiner Dienstleister konzentrierte man sich auf die Entwicklung von Produkten – für die Medizin-, Mess und Regeltechnik, Automatisierung sowie das Automobil- und Transportwesen (Eisenbahn und Luftfahrt). Gestartet wurde mit 15 Mitarbeitern. Produziert wurden die Produkte laut Roider bei der s&t embedded GmbH in Ismaning. Im Juli 2015 schloss man sich mit der s&t embedded, deren Mutter die im deutschen TecDAX börsenorientierte S&T AG ist und als IT-Dienstleister bekannt ist.

Ein Blick in die Historie 2003: Kontron übernimmt den insolventen ROI-Standort in Roding.

Kontron schließt das Werk im Industriegebiet am Bahnhof.

2014: Die „Roding Embedded GmbH“ wird im IGZ gegründet und zieht 2017 nach Oberdorf.

2018: Fusion mit der Firma Kontron.

Nachdem Kontron 2016 in Schieflage geraten war, kaufte sich die S&T AG im Oktober 2016 in die Kontron ein und konnte drei S&T-nahe Aufsichtsräte in den Aufsichtsrat der Kontron entsenden. Als Mitte 2017 weitere Kontron-Aktionäre ein Kaufangebot der S&T AG angenommen haben, wurde Kontron damit ein Teil der S&T AG, die momentan rund 4000 Mitarbeiter hat – Tendenz steigend.

Bekannter Markenname



Wie Entwicklungsleiter Roider informierte, wurde aufgrund des im Embedded-Markt sehr bekannten Markennamens Kontron beschlossen, die Firmen Roding Embadded, s&t embedded und Kontron als „Kontron – an S&T Company“ zu firmieren. Erfreulicherweise sind Schlüsselpositionen innerhalb der Kontron Europe mit Mitarbeitern von Roding Embadded besetzt worden. „Das zeigt, dass hier kluge Köpfe am Werk sind“, lobte der Bürgermeister. Der Schritt in die Selbstständigkeit sei mutig gewesen. Die Nachricht vom Aus im Jahr 2013 habe Belegeschaft wie Stadt hart getroffen, erinnerte er. Umso erfreulicher sei nun die positive Entwicklung. Wie anderen Firmen suche auch Kontron Fachkräfte. Erstaunt zeigte er sich, dass die Produktion in dieser Branche immer noch in Deutschland und nicht in Asien stattfinde. Viele Bauteile würden aber aus Asien kommen, so Roider.

Eingebettete Systeme leisten ihren Dienst meist unsichtbar für den Benutzer – im Inneren von Monitoren, in medizinischen Geräten oder in Flugzeugen. „Man kommt also indirekt mit Kontron in Verbindung“, meinte Klement. Reichold wünschte nach dem Auf und Ab eine erfolgreiche Zukunft in Oberdorf, wo das Unternehmen ja noch Platz zum Wachsen habe.

Weitere Nachrichten aus Roding und der Region lesen Sie hier.

Aktuelle Meldungen gibt es jetzt über Whatsapp direkt aufs Handy.