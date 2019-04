Anzeige

Kartenspiel Das Mekka der Schafkopfer im Bayerwald Bei der Premiere der Schafkopf-WM stellte Cham einen Rekord auf: 476 Spieler. Den Titel holte Adolf Haberl aus Vilsbiburg.

Von Ernst Fischer

Mail an die Redaktion Löwen-Legende Carsten Wettberg (78) mischte auch mit bei der Schafkopf-WM in Cham. Foto: Simon Tschannerl

Cham.Wird die Bayerwald-Stadt Cham zur Pilgeradresse der Kartenspieler aus aller Welt? Am Wochenende wurde hier der Schafkopf-Weltmeister gekürt. Er heißt Adolf Haberl, ist 66 Jahre alt und kommt aus Vilsbiburg. Sein Weltmeistertitel wurde mit 5000 Euro belohnt. In der Szene ist Haberl kein Unbekannter. Bei der Bayerischen und Deutschen Meisterschaft war er schon öfter ganz vorne. Schafkopfen hat er schon mit Elf von den Eltern gelernt. Und mit 14 hat er im Wirtshaus gleich in der Nachbarschaft gespielt.

Weltmeister, das ist ein inoffizieller Titel, den der Schafkopf Club Bayern (SCB) alle zwei Jahre vergibt. Die Kartler sind ganz schön rumgekommen bisher an illustren Orten dieser Welt: Rio, Las Vegas, Hawaii, New York. In Cham war jetzt die Deutschland-Premiere für die Schafkopf-WM. Schuld daran ist auch der einheimische Hans Fenzl. Der Obstbaumhändler und Wirt aus Geigant hat 2015 die Weltmeisterschaft in Großarl im Salzburger Land gewonnen und jetzt die Fäden mitgezogen für einen Wechsel in den Bayerwald.

476 Spieler droschen von Freitagabend bis Sonntagnachmittag die Karten auf 119 Tischen im Hotel Randsbergerhof. Ein neuer WM-Rekord: 97 Tische waren bisher die Höchstmarke. Übrigens: Schafkopfer sind nicht nur Männer: Knapp 50 Frauen mischten in Cham auch kräftig mit. Sabine Fischer (48) aus Lechbruck im Allgäu beispielsweise. Sie ist 2009 auch schon mal Weltmeisterin geworden. Schafkopfen hat sie als Mädel gelernt, vom Opa.

Die Schafkopf-„Familie“

Elke Behringer aus Dillingen ist 74 und seit 2005 regelmäßig bei der Schafkopf-WM dabei – immer solo. „Mein Mann kann nicht Schafkopfen“, erzählt sie: Nur einmal, gleich nach der Hochzeit, hat sie mit ihm mal eine Partie Sechsundsechzig gespielt. Er hat verloren. „Und seitdem spielt er nicht mehr mit mir.“ Aber 52 Jahre sind sie jetzt schon zusammen. „Glücklich“, sagt Elke, „er hat seine Feuerwehr und ich meinen Schafkopf“. Hans Forster sitzt daneben und nimmt sie lachend in den Arm: „So ist sie, unsere Kuchenfee.“ Das sagt er deshalb, weil die Elke zu jedem Turnier etwas selbstgebackenes Süßes mitbringt. „Ihr Frankfurter Kranz ist weltberühmt.“ Der Hans aus München-Germering ist 80 und seit 30 Jahren mit dem Schafkopf-Tross unterwegs. 2007 ist er auch mal Weltmeister geworden in Reith (Tirol). Preisgeld: 3000 Euro. Hans hat danach eine große Feier gegeben daheim beim Kramerwirt. Die Zeche hat 4000 Euro gekostet. „Aber das war’s mir wert!“

Das hat alles was von einem großen Familientreffen: Servus, Hawedere! Bussi hier, Umarmung da. „Man kennt sich“, das sagt vor dem Start auch Lokalmatador Hans Fenzl, der sich gar nicht so viel ausrechnet bei diesem Heimspiel. „Mein rechter Flügel hängt“, jammert er: „Ich kann die Karten kaum halten.“ Aber nach fünf von zwölf Spielrunden war er vorne. „Dann bin ich abgestürzt.“ Platz 185. Einen kennt sowieso jeder: Carsten Wettberg, die Löwen-Trainerlegende, mischt auch mit auf seine 78 Jahre. „Es läuft nicht so“.

Gibt’s ein Wiedersehen in Cham?

Und was wird nun mit dem Schafkopf-Mekka im Bayerwald? Gibt’s ein WM-Wiedersehen in Cham? Wenn’s nach den Kartlern geht, dann gerne! Erich Hamberger aus München: „Alles prima, Übernachtung, Essen, Organisation! Und die Freundlichkeit der Bedienungen – herausragend!“ Draußen auf der Hotel-Terrasse bestellt sich Caroline aus Günzburg einen Aperol-Sprizz. Mit ihrem Mann war sie schon als Schafkopf-Groupie in Las Vegas und auf Hawaii. Wie ist ihr Befinden in Cham? Caroline: „Nach Las Vegas würde ich gerne wieder hinfahren.“