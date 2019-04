Anzeige

Rückkehr Leo Bartek kehrt von der Walz zurück Mit 200 Gästen feierte der Neukirchener Zimmerer an Ostern seine Heimkehr, nachdem er drei Jahre unterwegs gewesen war.

Von Michael Gruber und Stefan Weber

Vor drei Jahren überquerte Leo Bartek das Ortsschild mit ungewissem Ziel – nun kehrte er anders herum wieder nach Hause zurück. Foto: Michael Gruber

Neukirchen b. Hl. Blut.Der Woid hat ihn wieder: Der 22-jährige Zimmerergeselle Leonardo Bartek ist nach drei Jahren auf Walz in seine Heimat Atzlern zurückgekehrt. Empfangen wurde er am Ortseingang von mehr als 200 Gästen, darunter Familie, Freunde und Dorfbewohner, die den jungen Weltenbummler unter großem Jubel und Applaus bei bestem Frühlingswetter begrüßt haben.

Im August 2016 war der damals 19-Jährige aufgebrochen, um sich auf in die Welt zu machen. Schon die Verabschiedung wurde zu einem großen Fest, das viele Freunde und die Bewohner des Neukirchener Ortsteiles Atzlern gemeinsam begingen – alle wollten sich von Leo Bartek verabschieden. Umso größer war natürlich die Freude, dass er nun nach drei Jahren auf Wanderschaft wohlbehalten wieder zurückgekommen ist.

Besonders groß war die Freude bei Mutter Elfriede Bartek und Leonardos Freundin, Patricia Messerer, die eine große Wiedersehens-Party mit Live-Konzert in einer Scheune in der Dorfmitte auf die Beine gestellt haben. Zum Sound von den Silverdolls, Acid Piss und Kolossus Däächt feierte Atzlern die Rückkehr vom „Bolzen“, wie der junge Handwerker mit Spitznamen heißt. In den letzten drei Jahren durfte er seiner Heimat nicht näher als 65 Kilometer kommen, auch nicht an Feiertagen.

20 Zimmerer kamen mit

Begleitet wurde Leo Bartek von einer Abordnung aus gut 20 Zimmerergesellen aus dem Schacht der Freien Vogtländer, die den Gesellen in der typischen Zimmerermontur mit Hut, Stock (Stenz), und Bündel bis zum Ortschild eskortierten. Ganz nach den Regeln des alten Brauches kletterte Leo auf das Schild und thronte kurze Zeit über Atzlern. Dann ließ er sich in die Arme der Weggefährten fallen, die ihn unter traditionellen Gesängen von seiner Wanderschaft verabschiedeten.

Außerdem musste Leo eine Schnapsflasche ausgraben, die er bei seinem Abschied vor drei Jahren in einem 80 Zentimeter tiefem Loch versteckt hatte – gemeinsam mit den Glückwünschen seiner Freunde. Der Geselle trank die Flasche in der Mitte eines Singkreises aus und begoss damit das Ende einer langen Reise. Das erste Jahr durfte er sich nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufhalten. Ab dem zweiten Jahr konnte und sollte er das Ausland europa- und weltweit erkunden. Bereist hat Leo dabei unter anderem, Nepal, Dänemark und Italien.

Fahrzeug und Handy waren tabu



Bartek absolvierte seine dreijährige Lehre bei der Firma Müller (Holzer) in Warzenried. Als Wandergeselle im Schacht der Freien Vogtländer war er damals aufgebrochen, um Lebenserfahrung zu sammeln und den Horizont im Handwerk zu erweitern. In seinem Schacht galt der 19-jährige Leo Bartek bei seiner Abreise als extrem jung. Die Voraussetzungen waren streng: So durfte Leo kein eigenes Fahrzeug besitzen und sich nur zu Fuß oder per Anhalter fortbewegen.

Ein Handy war für den Gesellen ebenso tabu. In der Öffentlichkeit musste er zudem immer seine Kluft tragen. Mutter Elfriede Bartek ist stolz auf das, was Leo in der Wanderschaft auf sich genommen hat: „Natürlich ist man als Mutter sehr glücklich, wenn der Sohn wieder zu Hause ist. Ich hatte aber immer ein Grundvertrauen, dass Leo das schon macht.“ Die Wanderschaft sei eine unvergessliche Erfahrung und auch das Leben mit den anderen Gesellen sei wie eine zweite Familie.

Die Rückkehr in den Alltag werde für Leo jetzt die nächste Herausforderung sein, sagt Mutter Elfi. „Die Uhren werden für ihn jetzt wieder anders ticken.“

