Es wird ungemütlich Wetterdienst warnt für Samstag vor Sturmböen in der Region

Mail an die Redaktion Sturmböen erwartet der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Bayern. −Symbolbild: dpa

Es wird ein stürmischer Faschingssamstag in der Region: Der deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in einer amtlichen Meldung vor schweren Sturmböen in der Region.

Am Morgen treten laut DWD in Bayern vereinzelt Böen um 55 Kilometer pro Stunde auf. Am Vormittag nimmt der Wind dann weiter zu. Ab Mittag sollen dann stürmische Böen bis 70 Kilometer pro Stunde über Bayern ziehen.







Betroffen ist der gesamte Freistaat. Die Warnungen reichen - je nach Landkreis - auch in der Region mindestens von Samstagmorgen, 8 Uhr, bis abends um 20 Uhr. In dieser Zeit können schwere Sturmböen mit einer Stärke der Stufe 2 von 4 auftreten. Es bestehe erhöhtes Verletzungsrisiko durch herabfallende Äste und herumfliegende Gegenstände.

In freien Hochlagen der Alpen und des Bayerwaldes ist sogar bis Sonntagmorgen durchgehend mit Sturmböen oder schweren Sturmböen zwischen 80 und 100 Kilometern pro Stunde zu rechnen.

− lai/vr