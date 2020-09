Anzeige

Corona-Krise Aktion soll Nürnberger Künstlern helfen „Kunstrettung im Historischen Kunstbunker“ heißt die Konzertreihe. Wir haben mit Initiator Armin Glass gesprochen.

Von Nikolas Pelke

Mail an die Redaktion Armin Glass lädt in den Kunstbunker. Foto: Haböck

Nürnberg.Durch die Corona-Pandemie haben Künstler kaum noch Einnahmen. Deshalb unterstützt Armin Glass die Nürnberger Künstler. Dafür hat er sich eine besondere Aktion einfallen lassen, wie er im Interview verrät.

Herr Glass, früher sind Kunstschätze im „Historischen Kunstbunker“ vor der Zerstörung gerettet worden. Jetzt wollen Sie der Kunstszene in der Corona-Krise helfen. Warum?



Auf die Idee zu der Kunstrettung hat mich Julia Lehner gebracht. Unsere Kultur-Bürgermeisterin hat kürzlich dazu aufgerufen, den unter der Corona-Krise besonders darbenden Künstlern eine Bühne zu bieten. Und dadurch ist jetzt eins zum anderen gekommen. Im Hinterkopf haben wir sowieso schon immer mal den Wunsch gehabt, den Kunstbunker unterhalb der Kaiserburg für Künstler, Kultur und Konzerte zu öffnen. Und nun ist alles ganz schnell gegangen und wir machen das jetzt einfach.

Wie vielen Künstlern können Sie mit Ihrer Rettungsaktion tatsächlich helfen?



Wir wollen insgesamt zehn Konzerte machen. Die Einnahmen kommen vollständig den Künstlern zugute.

Wie viele Zuschauer passen unter den aktuellen Corona-Beschränkungen in den Kunstbunker?



Leider können wir nur zehn Zuschauer pro Konzert zulassen. Diese Zahl ist schon der Hammer und hört sich zugegeben zunächst nach wirklich ganz wenig Publikum an. Aber ich denke, dass es sich trotzdem lohnt.

Warum dürfen Sie nicht mehr Zuschauer zulassen?



Wir haben nur 120 Quadratmeter. Mehr als zehn Personen sind pro zehn Quadratmeter nicht erlaubt. Und die Künstler brauchen ja auch noch ein bisschen Luft zum Atmen.

Wir funktioniert die Luftversorgung in dem Bunker?



Wir arbeiten mit einer speziellen Entlüftung. Für ausreichende Sauerstoffzufuhr ist also gesorgt. Die Anlage hat sich bei unseren Führungen durch den Kunstbunker bewährt. Da gibt es keine Probleme. Probleme machen eher die vorgeschriebenen Mindestabstände. Wir werden die Stühle in dem Bunker so platzieren, dass zwischen den zehn Sitzplätzen immer ein Abstand von mindestens 1,50 Meter besteht.

Können Paare bei Ihnen nicht ,Händchen halten’ während des Konzerterlebnisses?



Frisch Verliebte können gerne zu unseren Konzerten kommen (lacht). Turteltauben können ja die Stühle etwas zusammenrücken, um nicht auf das ,Händchen halten’ während der Vorstellung verzichten zu müssen.

Die Aktion Event: Die Veranstaltungen finden jeden Donnerstag jeweils um 19 und 20 Uhr noch bis zum 5. November im Historischen Kunstbunker, Obere Schmiedgasse 52 in Nürnberg, statt. Warm Kleidung wird schon jetzt im Spätsommer empfohlen.

Karten: Tickets online über www.felsengaenge-nuernberg.de erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt zwölf Euro.

Künstler: 10. 9.: Pianist Heinrich J. Hartl, 17. September: „Blues“ mit Engelhardt, Schmitt und Keilhofer

Wie schaut es mit Masken aus?



Beim Eingang werden wir die Zuschauer auffordern, eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen. Während des Konzertes dürfen die Masken am Sitzplatz aber wieder heruntergenommen werden.

Wie lange dauern die Vorstellungen jeweils?



Bei uns dauert eine Vorstellung etwa 45 Minuten. Ein normales Konzert dauert 90 Minuten plus Pause. Wir halbieren die normale Vorstellungsdauer, um mehr Leuten das Konzerterlebnis zu ermöglichen. In der ,Pause` wechseln wir die Besucher. Wir machen also pro Künstler zwei Halbzeiten, die jeweils 45 Minuten dauern werden. Zehn Zuschauer pro Konzert-Halbzeit. Macht 20 Besucher pro Abend. Dadurch rechnen sich die Vorstellungen auch etwas besser.

Was kosten die Eintrittspreise?



Wir haben die Eintrittspreise an die verkürzte Konzertdauer angepasst. Wir verlangen zwölf Euro pro Karte. Dafür bekommen die Besucher ein tolles Live-Musik-Erlebnis im Kunstbunker.

Nicht viel für ein intimes Konzert mit privatem Charakter …



Exklusiver geht es fast nicht! Zehn Zuschauer pro Konzert – das ist fast schon ein Privatkonzert. Dafür sind zwölf Euro fast geschenkt.

Können die Künstler von dem Geld leben?



Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf gehen zu 100 Prozent an die Künstler. Wenn wir alle Tickets verkaufen, bekommen die Künstler eine Gage in Höhe von zwei Mal 120; also 240 Euro. Dazu kommt die Förderung der Stadt.

Wie hoch ist die?



Die Stadt sponsert die Kunstrettung im Kunstbunker mit insgesamt 2500 Euro. Ohne dieses Geld hätten wir uns nicht getraut, die zehn Künstler zu engagieren.

Nach welchen Kriterien haben Sie die Künstler ausgewählt?



Wir haben mit Dietrich Haböck zum Glück ein Vereinsmitglied, der im Hauptberuf professioneller Konzertmusiker ist. Der Dietrich hat uns bei der Auswahl der Künstler daher sehr gut beraten können. Wir wollten unbedingt Künstlern aus der Region mit der Aktion helfen. Dabei sind seine Kontakte äußerst hilfreich gewesen. Wir haben bei der Auswahl auch darauf geschaut, dass wir Künstler abseits des Mainstreams engagieren. Wir wollen mit unserer Rettungsaktion vor allen Dingen jungen Künstlern eine Bühne bieten, damit die jetzt nicht den Mut verlieren und womöglich die musikalische Flinte ins Korn werfen.

Inwieweit spielt die Symbolik bei Ihrer Aktion eine Rolle? Mit Hilfe des Kunstbunkers konnten ja auch nicht ,alle Kunstschätze` in der Region vor dem Untergang gerettet werden …



Der Kunstbunker ist sicher nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Im Kunstbunker haben immerhin viele der wertvollsten Kunstgegenstände aus dem Deutschen Reich den Krieg überlebt. Hier hat auch viel Raubkunst wie der Marienaltar aus Krakau den Krieg überstanden. Sogar aus Heidelberg sind wertvollste Bücher nach Nürnberg in den Kunstbunker gebracht worden.

War der Kunstbunker so einzigartig?



Absolut! So einen tiefen, 24 Meter langen und felsüberdeckten Bunker gab es nicht häufig im ganzen Reich. Hier ist Platz gewesen für zahlreiche Kirchenfenster aus Nürnberg. Sogar die Pläne von Albert Speer sollten hier den Krieg überdauern, damit nach dem Krieg die neue Hauptstadt ,Germania’ nach den Originalplänen gebaut werden kann.

Spielt die Geschichte in den geplanten Konzerten eine Rolle?



Zahlreiche Künstler haben extra ein eigenes Programm zusammengestellt. Viele greifen in ihrem Programm die besondere Atmosphäre im Kunstbunker auf.

Wie gut ist eigentlich die Akustik in Ihrem Bunker?



Die ist wirklich top. Allein schon durch die besondere Architektur. Der Gang ist fast fünf Meter hoch und vier Meter breit. Das ist wie in einer U-Bahn-Röhre. Durch den Sandstein haben wir obendrein keine Echos. Von der Bühne bis zum Ausgang ist der Klang astrein.

Auf welches Konzert freuen Sie sich besonders?



Ich bin besonders gespannt auf die Billy-Joel-Story, die am 1. Oktober erzählt wird. Die jüdischen Vorfahren von Billy Joel haben in Fürth gewohnt und mussten wegen der Juden-Verfolgung nach Amerika flüchten. Dort ist der kleine Billy dann zur Welt gekommen. An diesem Abend wird Steffen Radlmaier aus seinem gleichnamigen Buch vorlesen. Stefan Angele und Werner Kandzora singen und spielen dazu die berühmten Songs von Billy Joel.

Das heißt, Sie müssen noch ein Klavier reinbringen...



(lacht) Wir haben noch viel zu tun. Aber ein Flügel müssen wir jetzt nicht mehr in den Bunker bugsieren. Aber ich denke, ein vernünftiges Keyboad tut es auch. Die Situation der Künstler ist wirklich dramatisch. Wie wir früher die Kunstwerke gerettet haben, müssen wir jetzt den Künstlern hel-fen.

