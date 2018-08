Fotos Streifzüge durch Rom bei Nacht Der Siegenburger Christof Kirzinger zeigt in der Fotoausstellung „Rom, Blicke“ seine Ansichten von der „ewigen Stadt“.

Von Jochen Dannenberg

Blitz am nächtlichen Himmel über Rom Foto: Kirzinger

Siegenburg.„Man hält ein Zeitfenster fest“, sagt Christof Kirzinger über das, was für ihn seine große Leidenschaft, die Fotografie, ausmacht. Selbstverständlich könne man auch malen oder zeichnen, um den Zustand einer Person, einer Landschaft oder von Gebäuden festzuhalten. Fotografie sei jedoch etwas anderes. Sie ist weit weniger Interpretation als bei den klassischen Künsten und üblicherweise mehr der Detailgenauigkeit im ganzen Bild verbunden.

Gleichzeitig, sagt Kirzinger – er ist in Siegenburg aufgewachsen, seine Eltern leben dort noch immer – biete die Fotografie noch eine andere Möglichkeit. „Man kann Bewegung darstellen“, sagt er. Bewegung hinterlasse Spuren. Und das gefällt dem 41-Jährigen außerordentlich. Das zeigt sich auch bei der Ausstellung mit seinen Werken, die derzeit unter dem Titel „Rom, Blicke“ in der Pasinger Fabrik (noch bis zum 12. August) gezeigt wird.

Christof Kirzinger ist mit der Stadt Rom seit seinem Studium der Architektur eng verbunden. Er ist dort seit 2012 ansässig und dokumentiert mit seiner Kamera das Leben, alltägliche Situationen, die Architektur im Kontext von Mensch und Natur und die Veränderungen in der „Ewigen Stadt“. Seine fotografischen Arbeiten widmet Kirzinger in Rom vor allem ungewöhnlicheren und verborgeneren Motiven, z.B. dem Tiber, dem allgegenwärtigen Straßenverkehr in Rom im Kontrast zu Monumenten und Bauwerken, aber auch der Tier- und Pflanzenwelt in der Stadt Rom. o zeigt sein Bilderzyklus die alljährlich wiederkehrenden Starenschwärme – an denen ihn besonders die Formationen der Schwärme begeisterten – ebenso wie Aufnahmen der italienischen Kunstflugstaffel am Nationalfeiertag.

Geschichten in Fotos



Ganz nebenbei erfährt Kirzinger bei seinen Streifzügen viele Geschichten von den Menschen vor Ort und erhält Einblicke hinter die Kulissen, sagt er. Mit seiner Fotokamera nimmt er den Betrachter denn auch mit auf eine Reise durch die „ewige Stadt“ und versucht, den Betrachtern seiner Fotos etwas von diesen Geschichten zu erzählen.

Neben archäologischen Themen und den historischen architektonischen Monumenten zeigt er auch die zeitgenössischen B

auwerke Roms im Kontext ihrer Umgebung, ihrer Stadtquartiere. Der Fotograf versucht, auch den Tagesverlauf in Rom in seine Arbeiten einfließen zu lassen – ruhige, leise Morgenstimmungen finden sich ebenso in seinen Arbeiten wie die Hektik des Berufsverkehrs oder die lauen Abendstunden der Sommermonate in der „ewigen Stadt“. Naturphänomene wie Sonnen- und Mondaufgänge vor der beeindruckenden Kulisse der Stadt Rom, Naturgewalten wie Blitzeinschläge in der historischen Altstadt, das Hochwasser des Tibers im Stadtgebiet und, vor dem Hintergrund der teilweise extremen Sommerhitze in der römischen Innenstadt kaum vorstellbar, vereiste Brunnen im Winter.

Die Verbindung von Natur und Mensch ist in vielen Bildern von Christof Kirzinger festzustellen. So hat er eben Blitzeinschläge vor der Silhouette Roms fotografiert. An einer Aufnahme, die in der Ausstellung zu sehen ist, kann er sich besonders gut erinnern. „Ich stand im Garten der Villa Medici, um das Gewitter zu fotografieren“, sagt er. Der Blitz schlug so nah ein, dass ihm regelrecht unheimlich wurde.

Ruhe statt Hektik



Die Natur begeistert Kirzinger, der einst u.a. Architektur studiert hat. Wohl auch deshalb ziert den Flyer der Ausstellung in Pasing ein Foto, das den Petersdom bei Nacht und gleich neben der Kuppel vor dunklem Himmel den rot angestrahlten Mond. „Da steckt auch viel Berechnung in der Aufnahme“, sagt der 41-Jährige. Trotzdem bleibe ein Risiko. „Kommt der Mond genau da raus, wo ich mit Kamera und Stativ stehe?“ Insbesondere Langzeitbelichtungen des nächtlichen Sternenhimmels im Umland Roms widmet Kirzinger immer wieder seine Aufmerksamkeit, da das lange Fokussieren des nächtlichen Gestirns im Vergleich zur Hektik und Hitzigkeit der Stadt Rom wie ein Ruhepol wirkt.

Christof Kirzinger möchte Rom nicht nur in den Bilderbuch- und Reiseführermotiven zeigen, sondern in all ihren mannigfaltigen Erscheinungsformen. Rom ist für den Siegenburger eben nicht nur die „Ewige“ – die Stadt hat auch Schattenseiten. Kirzinger geht mit seiner Kamera in Rom auf Spurensuche, was die Stadt ausmacht. Es ist ein vorsichtiges Annähern auf unterschiedlichen Ebenen mit wechselnden Schwerpunkten. Rom ist für den Fotografen Christof Kirzinger übrigens nachts um ein vielfaches interessanter als am Tag. Auch das sieht man an seinen Bildern.

Das Kulturreferat der Stadt München hat Christof Kirzinger in diesem Sommer im Rahmen eines Stipendiums für mehrere Monate in die Landeshauptstadt eingeladen, um seine Arbeiten in einer Ausstellung mit dem Titel „Rom, Blicke“ in den Galerien der Kultureinrichtung Pasinger Fabrik zu zeigen.

