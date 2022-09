„Hagel und Sturmböen“ Wetterdienst warnt vor Starkregen und Gewittern in der Region

Mail an die Redaktion Am Mittwoch kann es laut Deutschem Wetterdienst zu Starkregen in Bayern kommen. Foto: dpa

Der Mittwoch wird in weiten Teilen Bayerns vor allem eines: nass. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Starkregen in der Region. Örtlich besteht auch Gewittergefahr. Ein Überblick.

Im Laufe des Tages muss sich Süddeutschland laut DWD auf „teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen oder (schweren) Sturmböen“ einstellen. Räumlich bestehe zudem Unwettergefahr durch Starkregen von mehr als 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit. Auch „größerer Hagel“ sei möglich.







Gewitterwarnungen am Morgen: Diese Landkreise sind betroffen

In der Region warnt der DWD am Mittwochmorgen vor starken Gewittern in Stadt und Landkreis Regensburg und im Kreis Kelheim. Auch die Landkreise Pfaffenhofen, Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und die Stadt Ingolstadt sind betroffen.

In den betroffenen Regionen könne es örtlich Blitzschlag geben, teilt der DWD mit. „Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden“, warnt der Wetterdienst. Es gilt demnach, auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände zu achten. Während des Platzregens seien kurzzeitig auch Verkehrsbehinderungen in der Region möglich, heißt es weiter.

− jra