Regional-Express Agilis verdichtet den Takt: Mehr Züge von Regensburg nach Nürnberg von Gerd Otto

Mail an die Redaktion Der von Siemens gebaute Zug Mireo – hier noch im Test – ist bald einsatzbereit. Foto: Siemens Mobility

Nürnberg, Stadt.Die Regionen Nürnberg und Regensburg rücken näher zusammen, aber auch mit Blick auf Niederbayern und den Standort Ingolstadt wird es im Bahnverkehr ab Dezember 2024 zu einer spürbaren „Taktverdichtung“ kommen. Jedenfalls verkehrt der Regionalexpress (RE) zwischen der Noris und der Ratisbona dann doppelt so oft wie derzeit.

Möglich wird dies, so betont Gerhard Knöbel, der Geschäftsführer der agilis Eisenbahngesellschaft (agilis E), durch den erneuten Zuschlag im Vergabeverfahren für das Netz Regensburg/Donautal sowie vor allem durch die Investition in 23 Züge der Siemens Mobility. Speziell mit dieser Entscheidung zugunsten des Typs „Mireo“ habe man in der Ausschreibung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die im Auftrag des Freistaats das „Bahnland Bayern“ plant, finanziert und kontrolliert, in puncto Qualität „klar vorne gelegen“, sind Christin Winkelmann und Jessica Oberbeck vom Finanzressort der Agilis-Muttergesellschaft Benex überzeugt. Werde schon im Namen der Holding Benex das Ziel, also die „gute Verbindung“, formuliert, so habe man sich bereits 2007, als die Hamburger Hochbahn AG ihre Verkehrsbeteiligungen außerhalb der Hansestadt neu strukturierte, für eine langfristige Orientierung entschieden. Dazu gehöre insbesondere der Qualitätsaspekt und der verantwortungsvolle Umgang mit Infrastrukturprojekten.







Ausbildungsbetrieb in Regenstauf

Dementsprechend gehört Benex seit 2019 als hundertprozentige Tochtergesellschaft zur Investmentgesellschaft International Public Partnerships Ltd. (INPP). Die operativ tätigen Gesellschaften wie agilis E und die agilis Verkehrsgesellschaft (agilis V), die als regional agierende Mobilitätsdienstleister derzeit 43 Millionen Zugkilometer an Verkehrsleistung anbieten, verfügen über rund 500 Mitarbeiter. Dabei legen die Verantwortlichen nach eigenen Worten Wert auf hohe Standards. Dazu gehöre, dass zum Kerngeschäft der Benex Akademie mit Sitz in Regenstauf bei Regensburg die Aus- und Fortbildung gehört. Dieser Ausbildungsbetrieb unterstütze Eisenbahnverkehrsunternehmen in ganz Deutschland bei personalbedingten Engpässen mit Mitarbeitern aus dem Triebfahrzeugführer-Pool. Die Regenstaufer Akademie stellt Fachkräfte für den gesamten Personen- und Güterverkehr zur Verfügung. Grundsätzlich setze agilis insbesondere auf Quereinsteiger.

Geschäftsführer: Regensburg wird für agilis immer wichtiger

Der Standort Regensburg wiederum, darauf verweist Gerhard Knöbel, spiele für agilis eine immer wichtigere Rolle. Sichtbar werde dies durch die schon 2010 fertiggestellte Werkstatt ebenso wie durch die kürzliche Übernahme des Reisezentrums im Regensburger Hauptbahnhof.

Die Investition in die 23 Fahrzeuge von Siemens Mireo scheint auch grundsätzliche Aspekte zu berücksichtigen. Um unabhängig von der Laufzeit des Vertrags mit der BEG – im konkreten Fall zwölf Jahre bis 2036 – zu sein, hat sich Benex gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) für die Linie Nürnberg-Regensburg-Plattling zu einer Leasing-Konstruktion entschlossen.